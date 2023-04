Futurando - Edição de 24/04/2023

Veja os destaques desta edição:

- Extração de lítio: dá para ser sustentável? No Salar de Atacama, no Chile, está um dos maiores depósitos de lítio do mundo. Mas o que isso significa para o meio ambiente da região?



- O que são isótopos e como eles podem ser usados? Os isótopos são muito úteis para a arqueologia. Com eles é possível, por exemplo, calcular quando uma pessoa morreu.



- Como gelerias revelam informações de outras épocas - As geleiras também armazenam informações sobre a história do clima em suas camadas de gelo. Mas quando as geleiras derretem, esses arquivos valiosos são perdidos. É por isso que os pesquisadores estão armazenando núcleos de gelo na Antártida para as gerações futuras.



- A importância da pesquisa do sono - Passamos cerca de um terço de nossa vida dormindo e esse descanso é crucial para a nossa sobrevivência.



- Hipnose para melhorar o sono profundo - A fase de sono profundo é a mais restauradora, mas conforme envelhecemos essa fase vai diminuindo e pode até não acontecer.