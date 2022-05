Futurando - Edição de 23/05/2022

Veja os destaques desta edição:

- Como vacas podem emitir menos metano? O metano é 25 vezes mais prejudicial ao clima do que o CO2. Existem cerca de um bilhão de cabeças de gado no mundo. Cortar as emissões de metano desses animais seria uma boa ajuda ao clima.

- Como a agricultura está sendo afetada pelas mudanças climáticas? A queda nas colheitas de milho, por exemplo, poderá ser sentida significativamente nos próximos dez a vinte anos. Até o final deste século, as colheitas em algumas regiões podem diminuir em até quase um quarto.

- Como melhorar o debate sobre as mudanças climáticas - Entre 1997 e 2009, a cobertura jornalística das mudanças climáticas em 27 países representou apenas 0,6% do total de reportagens. E, na marioria das vezes o tema era apresentado de forma confusa e grande parte do espaço era dado para negacionistas do clima.