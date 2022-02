Futurando - Edição de 22/02/2022

Veja os destaques desta edição:

- Por que viagens espaciais tripuladas são necessárias? Não é preciso viajar ao espaço para fazer pesquisa espacial. Muitos dados, mesmo sobre galáxias distantes e outros planetas, podem ser coletados da Terra mesmo. Mas então por que as viagens espaciais tripuladas são importantes? A pesquisa espacial da Terra e as viagens não-tripuladas não são o suficiente?



- Lixo espacial, o problema dos restos no espaço - Satélites velhos, pedaços de foguetes, mais de 1 milhão de fragmentos com mais de 1 centímetro orbitam a Terra, segundo a Agência Espacial Europeia (ESA). E o número de objetos no espaço só tende a crescer. Uma start-up suíça desenvolveu um robô para tentar resolver o problema.



- O turismo espacial prejudica o meio ambiente? Viajar ao espaço, sentir a falta de gravidade, uma promessa do turismo espacial. Empresários como Bezos, Musk e Brason investem no setor. Mas quais as consequências para o meio ambiente? O que o meio ambiente sofre para que uma pessoa tenha essa experiência?



- Antigamente tudo era melhor? Antigamente tudo era melhor, uma expressão que existe em diversas culturas. Mas será que era melhor mesmo ou isso é apenas algo da nossa cabeça? Conversamos com um psicólogo que fez experimentos na área.