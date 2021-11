Futurando - Edição de 20/10/2021

Veja os destaques desta edição:

- Por que a carne foi importante para o desenvolvimento do nosso cérebro? O cérebro precisa de muita energia para se desenvolver. Nossos antepassados, há três milhões de anos, se alimentavam basicamente de plantas. Mas com o tempo foram se tornando caçadores, usando estratégias e ferramentas para matar animais. Veja no vídeo do Futurando como isso teve influência no tamanho do nosso cérebro.

- O misterioso caso de pacientes com alergia a carne - Algumas pessoas desenvolvem de maneira repentina alergias após comerem um pedaço de carne. E isso sem nunca terem manifestado qualquer sintoma parecido antes. Por que será? Graças ao trabalho de um “detetive da ciência”, a causa do problema foi desvendada.

- Quando e por que começamos a tomar vitamina C sintética - A suplementação de vitamina C sintética por meio da ingestão de comprimidos é algo relativamente comum e até mesmo massificado. Chega o inverno – ou mesmo no verão – e o mercado vive um verdadeiro boom nas vendas. Mas a crença de que a carência de vitamina C é uma doença não passa de um truque publicitário das primeiras décadas do século passado.

- Por que homens também devem se preocupar com produtos menstruais - A menstruação é um tema evitado por muitos. O fato é que as mulheres menstruam e precisam de produtos sanitários adequados. E homens precisam se preocupar com isso também, afinal a maioria dos produtos menstruais são descartáveis e usam muito plástico. E isso é um problema para o meio ambiente - consequentemente, para todos. Mas já existem soluções, como vamos mostrar neste vídeo do Futurando.