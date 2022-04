Futurando - Edição de 19/04/22

Veja nesta edição o que a falta de gravidade faz com o corpo e como a tecnologia ajuda a desvendar papiros do antigo Egito.

Veja os destaques desta edição:

- Como a falta de gravidade age no corpo - Astronautas que estão na Estação Espacial Internacional, a ISS, precisam lidar com os efeitos da falta de gravidade. Ela causa mudanças no cérebro, na visão, no olfato e até no estômago. O astronauta alemão Matthias Maurer conversou conosco sobre o tema.



- Vacas aprendem a ir no banheiro - A emissão de amônia polui o ar. Seria possível diminuir muito essas emissões se as fezes e urina de vacas não fossem excretadas no mesmo local. Para isso, um cientista ensinou vacas a usarem uma espécie de banheiro.



- De onde vem a nossa divisão do tempo? A nossa contagem de tempo, do dia e das horas, se baseia num sistema criado pelos babilônios. Mas, diferente de hoje, para eles o dia não tinha 24 horas e sim 12.



- Como a tecnologia ajuda a desvendar papiros antigos do Egito - Pesquisadores do mundo todo tentam decifrar os escritos do antigo Egito. Alguns foram esculpidos em pedra e outros escritos em papiros. O problema é que muitos desses papiros se despedaçam ao serem desdobrados e manuseados. Na Alemanha, uma nova técnica pode resolver esse problema.