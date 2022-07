Futurando - Edição de 18/07/22

Veja os detalhes desta edição:

- Para que serve o melhoramento molecular da cannabis? Apesar da cannabis ser uma planta muito discutida pelos níveis de THC, ela pode ter muitas outras utilidades. A empresa Puregene está trabalhando no melhoramento molecular da planta. Eles estão perto de decodificar o DNA da cannabis e entrar num mercado de bilhões.

- A evolução da agricultura na Alemanha - Em 1900, a agricultura era feita por pessoas, animais e equipamentos simples. Hoje ela é totalmente diferente, com grandes plantações e máquinas de alta tecnologia.



- Vacas de alto rendimento criadas em laboratório - Graças à fertilização in vitro, empresa coloca no mercado gado com material genético de vacas mais produtivas economicamente. Com o método, é possível fazer uma vaca com determinadas características produzir muito mais descendentes do que com os métodos tradicionais de reprodução. No entanto, os críticos do procedimento temem uma perda na diversidade genética.



- Carne de laboratório: uma boa alternativa? A carne de laboratório, além de evitar o abate de milhares de animais, pode ser mais uma alternativa para a alimentação no futuro. Hoje, já dá para produzir bifes de hamburguer ou nuggets de frango. Mas os cientistas querem ir além.



- Proteína feita a partir de CO2? Empresa desenvolveu método para produzir proteína em pó e ao mesmo tempo consumir dióxido de carbono.