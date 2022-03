Futurando - Edição de 15/03/2022

Veja os destaques do programa:

- Pássaros podem ser tão inteligentes quanto mamíferos? Até agora, achava-se que pássaros não poderiam ser tão inteligentes quanto os mamíferos. Isso porque as aves não possuem um córtex cerebral, área responsável por processos cognitivos complexos. Mas como explicar então as habilidades cognitivas demonstradas por pássaros? Uma nova técnica pode ajudar.

- Que animais sobreviveram à época dos dinossauros? Os dinossauros desapareceram quando um asteroide de 14km de diâmetro atingiu a Terra. O asteroide se desintegrou e a atmosfera escureceu. Era o início do período glacial. Os dinossauros sumiram, mas alguns outros animais conseguiram sobreviver a essa mudança extrema no clima.

- Pesquisador monta esqueleto de dinossauro

No Museu dos Dinossauros Almühtal, no sul da Alemanha, há muitos fósseis impressionantes. E lá eles não são apenas expostos, mas também preparados. A estrela da coleção é um Tiranossauro Rex, o único esqueleto no mundo de um animal jovem da espécie.

- Biochar na agricultura: uma forma de salvar o clima? O biochar, um carvão vegetal usado na agricultura, comprovou ser uma solução de grande potencial no setor. Afinal, ele protege contra secas ao armazenar água, dá nutrientes para as plantas e ainda armazena carbono. Seria então o biochar uma arma contra as mudanças climáticas?