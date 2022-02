Futurando - Edição de 11/02/22

Veja no programa a relação da covid longa com o sangue e por que cientistas acreditam que o sars-cov-2 não se originou em Wuhan.

Veja os destaques desta edição:

- A relação da covid longa com o sangue - Muitas pessoas continuam doentes após ter covid. De 10 a 40% das pessoas infectadas pelo coronavírus sofrem com a covid longa. Cientistas do Hospital Universitário de Erlangen acreditam ter encontrado o que causa a covid longa. Eles estão trabalhando agora com possíveis medicamentos e tem tido bons resultados, como você pode ver no vídeo do Futurando.

- O método que rastreia as origens do coronavírus - Suspeitava-se que o coronavírus SARS-CoV-2 teria se originado em Wuhan, na China, e a partir daí, se espalhado pelo mundo. Mas, de acordo com os irmãos e geneticistas Michael e Peter Forster, essa informação não é correta. Eles usaram método de rede, tipicamente usado no diagnóstico de câncer, para rastrear a origem do vírus e têm uma resposta diferente, para esta questão.

- Qual o animal mais velho do mundo? Algumas espécies de animais podem chegar a uma idade bem avançada. A tartaruga-gigante-de-aldabra, por exemplo, pode chegar aos 100 anos sem problemas. Mas isso não é nada comparado a outras espécies que podem chegar até aos 10 mil anos.

- Animais conseguem calcular? Animais conseguem desenvolver habilidades impressionantes. Mas será que eles têm um pensamento lógico? Eles conseguiriam resolver problemas matemáticos?