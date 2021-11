Futurando - Edição de 10/11/2021

Veja os destaques desta edição:

- Precisamos de energia nuclear para conter as mudanças climáticas? O uso de energia nuclear é polêmico. A China e a Índia têm aumentado sua capacidade para ter energia para centenas de milhões de pessoas sem aumentar as emissões. Outros países, como a Alemanha e o Japão estão desativando suas usinas preocupados coma segurança da população. Mas, afinal, precisamos mesmo da energia nuclear?



- Por que a geoengenharia é uma promessa ambígua de proteção climática - A tecnologia, entre muitas coisas, está a serviço da proteção climática. São muitas as técnicas de geoengenharia que oferecem a possibilidade de sermos menos impactados pelo aquecimento global, ou que – em alguns casos – até poderiam nos ajudar na mitigação do fenômeno. Mas ainda pairam muitas dúvidas a respeito da segurança de sistemas que lidam com uma força em parte imprevisível: a natureza.



- Projeto Cobalto - Muitas atividades no planeta causam danos ambientais, como a mineração, por exemplo. Um projeto do serviço geológico do Brasil em parceria com a Alemanha propõe a extração sustentável de metais como cobalto e níquel. Eles seriam retirados de rejeitos, e usando muito menos energia do que processos tradicionais.