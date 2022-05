Futurando - Edição de 10/05/2022

Veja os destaques desta edição:

- Como se forma o nosso senso de equilíbrio - O equilíbrio do corpo é essencial para desempenharmos tarefas básicas. E equilíbrio significa que sabemos nos orientar no espaço, temos noção exata da posição da nossa cabeça, do nosso corpo e de tudo o que está ao redor. Essa capacidade não depende de um órgão apenas. É controlada por vários elementos do nosso organismo.

- Exercitar corpo e mente juntos melhora cognição - Resultados preliminares de um estudo mostram que estímulos simultâneos para o corpo e para a mente podem melhorar nossas habilidades cognitivas. Um treinamento complexo ajudaria, por exemplo, a combater o déficit de atenção em crianças.

- Por que há mais destros que canhotos? A maioria das pessoas usa mais a mão direita.Seria isso influência do ambiente ou genético? O fato é que em diversas partes do corpo usamos mais um lado do que o outro. E isso vale para as pernas, para os ouvidos e até para os olhos.

- A máscara que alerta sobre os níveis de CO2 dentro dela - Pessoas que usam uma máscara bem isolada por um longo tempo normalmente afirmam sentir dor de cabeça e cansaço. Isso acontece por causa dos níveis de CO2 dentro dela. Mas cientistas já encontraram uma solução. Engenheiros da Universidade de Granada, na Espanha, criaram uma máscara inteligente que alerta sobre os níveis de CO2 dentro dela.

- Viagens de avião movidas a querosene contribuem para poluião do ar. Quais combustíveis alternativos podem ser usados?