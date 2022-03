Futurando - Edição de 08/03/2022

Nesta edição: degelo no ártico abre caminho para a navegação e seria a mineração no fundo do mar uma saída para a escassez de metais? Este programa fala ainda sobre aquaponia.

Confira os destaques desta edição:

- Degelo no Ártico abre caminho para navegação - Em alguns meses do verão, a chamada Passagem do Nordeste, no Ártico, é usada para navegação de determinados navios. Só que esta não é uma rota simples, pois o gelo é um obstáculo. Mas ele está derretendo. As previsões são de que essa rota será nagevável por pelo menos nove meses por ano até 2040 por causa das mudanças climáticas.

- Por que a água tem uma temperatura diferente do que o ambiente em que ela está? Mesmo em um ambiente com temperaturas negativas a água do mar e de rios permanece no estado líquido. Isso tem a ver com a capacidade da água de absorver e armazenar calor.

- Mineração no fundo do mar: uma saída para a escassez de alguns metais? No fundo do mar se esconde um tesouro: nódulos polimetálicos, também conhecidos como nódulos de manganês. Neles estão metais preciosos e muito úteis para a humanidade como cobalto, cobre e níquel. Metais que são usados em baterias, carros elétricos, sistemas fotovoltaicos, etc. O problema é que extrair esses metais poderia destruir ecossistemas marinhos.