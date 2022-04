Futurando - Edição de 05/04/2022

Veja os detalhes desta edição:

- A guerra na Ucrânia pode afetar a Estação Espacial Internacional? A Estação Espacial Internacional (ISS) é uma cooperação entre diversos países, entre eles Estados Unidos e Rússia. Mas as sanções impostas à Rússia em resposta aos ataques na Ucrânia também tem impacto no projeto espacial. A Rússia é um país importante para a ISS e para as pesquisas desenvolvidas no espaço.



- Os prós e contras da internet via satélite - Para tornar o acesso a internet mais democrático e rápido, empresas apostam numa solução ambígua: conexão via satélite. O problema é que criar uma rede de satélites para atender as nossas demandas não é nem tão simples, e nem tão positivo do ponto de vista científico. Ao mesmo tempo que solucionaríamos um gargalo do setor de comunicação, estaríamos jogando com a sorte em diversos outros aspectos.

- Entrevista com Knud Jahnke, que pesquisa como os buracos negros se desenvolvem.

- De onde vem o vento? O vento é o ar em movimento e acontece por causa da circulação de massas frias e quentes de ar. Veja como ele se forma.

- As descobertas de um arqueólogo aéreo - Arqueólogos geralmente trabalham com escavações, diretamente no solo. Mas os arqueólogos aéreos contribuem muito para o conhecimento na área. Eles conseguem localizar do alto pontos que podem servir para novas escavações.