Futurando - Edição de 04/02/22

Veja os destaques desta edição:

- Dá para salvar os recifes de corais? Os recifes de corais são ecossistemas muito sensíveis e estão sofrendo com as mudanças climáticas. Os oceanos e mares absorvem as nossas emissões de CO2 e com isso se tornam mais ácidos. Além disso, a temperatura da água está aumentando, o que causa o branqueamento e até a morte de pólipos de corais. Cientistas realizam pesquisas para tentar mudar essa situação. Veja no vídeo do Futurando se é possível salvar os corais.

- A sobrepesca favorece as mudanças climáticas? Os oceanos absorvem constantemente o CO2 da atmosfera. Eles armazenam quase 16 vezes mais carbono do que as florestas ou o solo. E assim, têm um papel importante na luta contra as mudanças climáticas. No entanto, a sobrepesca pode diminuir essa capacidade de absorção, de acordo com um novo estudo.

- O gelo polar pode acabar com a atividade vulcânica? Abaixo da superfície terrestre há uma camada quente de rocha fundida que é constantemente pressionada para cima, o que pode resultar em erupções vulcânicas. Mas será que o frio polar pode esfriar o centro da Terra e acabar com a atividade vulcânica?

- Eisriesenwelt: a maior caverna de gelo do mundo - O Eisriesenwelt, a maior caverna de gelo do mundo, fica nos Alpes austríacos. Lá figuras de gelo formadas naturalmente chegam a ter diversos metros de altura, um verdadeiro espetáculo da natureza. Mas será que a paisagem do local vai continuar assim com as mudanças climáticas?