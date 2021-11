Futurando - Edição de 03/11/2021

Veja os detalhes desta edição:

- Os métodos de captura de carbono realmente funcionam? São muitas as formas de mitigar os impactos da liberação desenfreada de gás carbônico na atmosfera. Dá para capturar o CO2 diretamente do ar, enterrar nas profundezas do solo, e até taxar empresas poluidoras. Mas até que ponto essas medidas funcionam na prática?

- NMN, a molécula da juventude - O mononucleotídeo de nicotinamida, NMN, está por todo o corpo. Hoje já é possível comprar suplemento de NMN. Os produtos prometem frear ou até reverter o processo de envelhecimento. Mas dá realmente para confiar?



- Será que o ambiente pode influenciar os nossos genes? Antigamente achava-se os nossos genes eram os chefes da nossa vida. Afinal, eles definem a cor dos nossos olhos, cabelos e muitas características dos pais são passadas aos filhos por meio dos genes. Até mesmo alguns traumas. Mas será que dá para mudar isso? Será que o ambiente e o estilo de vida têm alguma influência?



- Otimizar o corpo com biohacking - Biohacking significa otimizar o estilo de vida de uma maneira que o corpo e a mente trabalhem de forma mais eficiente. E isso pode ser feito com meditação, banhos gelados ou com uma alimentação especial. Mas isso realmente dá resultados?



- Nesta edição, também respondemos a pergunta do Silvio Lima, de São José dos Campos. Ele perguntou se é possível alterar o DNA para evitar certas doenças. Quem explica é a hematologista Karina Tozzato Maia, doutora em hematologia pela Universidade de São Paulo.