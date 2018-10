Furacão Michael ganha força rumo à Flórida

O furacão Michael ganhou força nesta terça-feira (09/10) e chegou à categoria 3 na escala Saffir-Simpson, cujo máximo é 5, poucas horas antes de alcançar o litoral do estado da Flórida, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Michael tem ventos máximos constantes de 195 quilômetros por hora enquanto segue para o norte. Em seu mais recente boletim, o NHC advertiu que espera que o fenômeno se fortaleça ainda mais antes de tocar terra na quarta-feira na região do Panhandle ou do Big Bend e depois, enfraquecido, cruzará o sudeste do país.

Os meteorologistas alertam que Michael, que se desloca para o norte a 19 km/h, gera fortes ventos, intensas chuvas e um perigoso aumento do nível do mar que provocará ondas de até 3,9 metros nas próximas horas em algumas partes do litoral da Flórida.

Além de ventanias e chuvas, Michael pode provocar tornados no noroeste e em todo o norte do estado, assim como no sul da Geórgia, cujo governador, Nathan Deal, declarou estado de emergência em 92 condados.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira estado de emergência na Flórida devido à chegada do furacão. Esta declaração permite que o Departamento de Segurança Nacional e a Agência Federal para a Gestão de Emergência (FEMA) coordenem todos os esforços em casos de desastre e disponibiliza fundos federais para responder à tragédia.

Na América Central, o furacão já provocou 13 mortes em El Salvador, Honduras e Nicarágua, por quedas de telhados e enchentes, além de destruição extensa em Cuba.

Numa coletiva de imprensa, o governador da Flórida, Rick Scott, disse que a expectativa é que Michael seja a "tempestade mais mortal e destrutiva" a atingir a região em décadas. Autoridades já emitiram ordens de evacuação para cerca de 120 mil pessoas residentes em zonas de risco de enchente.

CN/efe/lusa/rtr

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter