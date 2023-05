Funeral de Elizabeth 2ª custou 162 milhões de libras

Os eventos relacionados à morte da rainha Elizabeth 2ª custaram aos cofres públicos do Reino Unido quase 162 milhões de libras (cerca de R$ 997 milhões), revelou o Tesouro britânico nesta quinta-feira (18/05), em sua primeira estimativa pública.

O pomposo funeral de Estado realizado para a monarca em 19 de setembro de 2022 foi o primeiro no país desde a morte do ex-primeiro-ministro Winston Churchill, em 1965.

O evento envolveu uma vasta operação de segurança para centenas de chefes de Estado estrangeiros e membros da realeza britânica. Centenas de milhares de pessoas fizeram fila para ver o caixão da rainha no Westminster Hall, em Londres, e em Edimburgo, na Escócia, o que também exigiu custosos arranjos logísticos e de segurança.

Elizabeth 2ª, a monarca britânica que permaneceu por mais tempo no trono, morreu em 8 de setembro, aos 96 anos, em sua propriedade em Balmoral, na Escócia, após um reinado de 70 anos.

Vasta operação de segurança

Em declaração por escrito ao Parlamento britânico, o secretário do Tesouro, John Glen, afirmou que o custo total dos eventos foi estimado em 161,7 milhões de libras.

A maior parte, cerca de 73,7 bilhões de libras, foi gasta pelo Ministério do Interior, responsável pelo policiamento. O Departamento de Cultura, Mídia e Esporte gastou 57,4 milhões de libras, enquanto o governo da Escócia cobrou 18,8 milhões de libras.

"A morte de Sua Majestade rainha Elizabeth 2ª em 8 de setembro de 2022 e o período de luto nacional que se seguiu foi um momento de enorme significado nacional", afirmou Glen no comunicado.

"As prioridades do governo eram que esses eventos ocorressem sem problemas e com o nível apropriado de dignidade, garantindo sempre a segurança do público."

Mais de 5.000 policiais de todo o Reino Unido fizeram a segurança dos dez dias de eventos cerimoniais para marcar a morte da rainha. O dia do funeral contou com a maior operação policial realizada pela Polícia Metropolitana de Londres até aquele momento, superando as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de 2012.

Coroação

Desde então, a operação acabou sendo superada pelo esquema policial em torno da coroação do filho de Elizabeth, rei Charles 3º, em 6 de maio de 2023, que envolveu 11.500 agentes.

Os estimados valores da coroação também foram alvo de críticas, num momento em que muitos britânicos enfrentam a pior crise de custo de vida em uma geração. Antimonarquistas classificaram o evento como um "desfile de vaidade" e um desperdício do escasso dinheiro público.

O Palácio de Buckingham nega relatos de que o custo total da vasta operação de segurança teria chegado a 100 milhões de libras.

ek (AFP, AP)