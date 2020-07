Funcionário da assessoria de imprensa de Merkel é suspeito de espionagem

Dez filmes de espionagem que se passam na Alemanha

"007 contra Octopussy"

Uma grande parte do 13º filme ("Octopussy", 1983) do agente secreto mais popular da história do cinema, James Bond, foi gravada em Berlim. O agente 007, interpretado por Roger Moore, é visto no Checkpoint Charlie, em frente ao Muro e em uma cena de perseguição no antigo circuito de AVUS.