França vai relaxar isolamento por covid-19 para vacinados

A partir de agora, pessoas que testarem positivo e estiverem com o esquema vacinal completo deverão se isolar por sete dias e não dez.

A França vai relaxar a partir da segunda-feira (03/01) as regras de isolamento para as pessoas com covid-19 e seus contatos quando elas tiverem o esquema vacinal completo, anunciou o governo.

Segundo as novas regras, as pessoas que testarem positivo e estiverem com o esquema vacinal completo deverão se isolar por sete dias e não dez, como ocorre atualmente.

Não haverá necessidade de quarentena para as pessoas de contato com o esquema de vacinação completo, embora tenham que respeitar as regras de uso de máscaras e distanciamento social e "fazer testes regulares", explicou o ministro da Saúde, Olivier Véran, em entrevista ao Journal du Dimanche.

A mudança das regras responde à necessidade de "se levar em conta a evolução extremamente rápida da transmissão da variante ômicron na França" e permitir "ter um equilíbrio de custo-benefício visando a assegurar o controle dos contágios, enquanto se preserva a vida socioeconômica", explicou o ministério de Saúde em um comunicado.

A pasta destacou, ainda, que os primeiros dados virológicos apontam a "um período de incubação da variante ômicron mais rápida do que as variantes anteriores, o que favorece uma redução da duração do isolamento".

As pessoas que testarem positivo e não tiverem completado o esquema vacinal deverão se isolar por dez dias.

Será mantida, ainda, uma quarentena de sete dias para os contatos de uma pessoa contagiada que não tiverem completado o esquema vacinal e estes deverão obter um exame negativo após este período para poderem sair do isolamento.

Máscaras

No sábado, o governo informou que Crianças a partir dos 6 anos terão que usar máscaras em locais públicos, transportes e mercados na França. Antes, a regra valia para crianças a partir de 11 anos. Somente os locais onde pratiquem atividades artísticas ou esportivas estão isentos da imposição.

Na França, menores de 12 a 17 anos podem ser vacinados contra a covid-19 e, a partir deste mês, a injeção voluntária também está aberta a menores de 5 a 11 anos, embora os níveis de vacinação sejam muito baixos.

A regra se soma às restrições anunciadas pelo governo francês nesta semana para impedir a expansão do coronavírus, exceto que essa mudança na idade dos menores não havia sido comunicada publicamente pelas autoridades.

O Diário Oficial de hoje traz ainda os anúncios que o primeiro-ministro, Jean Castex, e o ministro da Saúde, Olivier Véran, adiantaram na última segunda-feira, como a proibição de comer e beber nos transportes públicos, inclusive de longa distância, e a limitação da capacidade interna e externa.

A medida sobre o uso de máscara em menores de idade ocorre dois dias antes do retorno às salas de aula após as férias escolares, quando o Ministério da Educação também solicitou às escolas e institutos que priorizassem a atividade física ao ar livre sempre que possível.

Na reta final do ano, a França registrou recordes de novos casos de covid-19. Na véspera de ano-novo, foram 232.200 novos casos confirmados de covid-19, maior número diário desde o início da crise de saúde no ano passado.

