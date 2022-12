França derrota Marrocos e está na final da Copa do Catar

Seleção francesa fez valer seu favoritismo e derrotou o time surpresa do mundial por 2 a 0. França e Argentina disputarão o título no domingo em busca do tricampeonato.

A favorita França venceu o Marrocos por 2 a 0 nesta quarta-feira (14/12) pelas semifinais da Copa do Mundo do Catar, no estádio Al Bayt. Agora, os atuais campeões do torneio vão enfrentar a Argentina de Lionel Messi na final, que ocorre no domingo, ao meio-dia no horário de Brasília, no estádio Khalifa, em Doha.

Theo Hernandez abriu o placar para a França logo aos cinco minutos do primeiro tempo, aproveitando um rebote dentro da área. Aos 32 minutos do segundo tempo, Kolo Muani aproveitou a sobra após uma bonita jogada de Mbappé e fechou o placar.

Final inédita

Embora França e Argentina já tenham se enfrentado três vezes na história das Copas, a final entre os dois times será inédita.

Ambas as seleções são bicampeãs mundiais e, portanto, jogam em busca do tricampeonato. A Argentina venceu o mundial de futebol em 1978 e 1986, e a França, em 1998 e 2018.

Em outras três oportunidades, França e Argentina se enfrentaram nas Copas. Em 1930 e 1978, vitórias argentinas. Em 2018, vitória da França.

A França tenta se tornar o primeiro time a conseguir o bicampeonato consecutivo da Copa do Mundo em 60 anos. Antes, o feito só foi alcançado pela Itália, em 1934 e 1938, e pelo Brasil de Pelé, em 1958 e 1962.

O Marrocos, que uniu torcedores de futebol africanos e árabes em uma campanha sem precedentes e uma classificação inédita da África para as semifinais, disputará o terceiro lugar com a Croácia, no sábado, ao meio-dia pelo horário de Brasília.

