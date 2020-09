França bate seu recorde de casos de covid em 24 horas

Autoridades da França reportaram quase 10 mil casos confirmados de coronavírus em 24 horas, marcando o maior índice diário registrado no país europeu desde o início da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde francês, foram 9.843 novas infecções nesta quinta-feira (10/09), ou quase 900 a mais que o recorde anterior, de 8.975 casos, registrado seis dias antes.

O balanço eleva o total de infectados para mais de 392 mil. Ao longo da última semana, o país registrou 48.542 novos casos, entre os mais de 1 milhão de testes realizados no período. A proporção de exames que apresentam resultado positivo cresceu para 5,4%.

O governo francês reportou ainda 19 mortes em decorrência da covid-19 em 24 horas, somando agora um total de 30.813 vítimas desde o início da pandemia.

Assim como as infecções, o número de pacientes hospitalizados também voltou a crescer na França. Segundo o ministério, 5.096 pessoas estão internadas com o vírus – 96 a mais que no dia anterior. A cifra, que vem crescendo há 12 dias seguidos, é a mais alta em mais de um mês.

Atualmente, 615 pacientes estão hospitalizados em unidades de terapia intensiva (UTIs), um número que não era visto no país desde o fim de junho.

Novas medidas

Embora ainda estejam distantes dos picos de abril, os índices de hospitalização na França renovaram a pressão sobre o sistema de saúde, o que pode levar as autoridades a agirem.

Ministros franceses e especialistas em saúde se reunirão nesta sexta-feira para discutir um endurecimento das medidas de contenção para impedir o avanço nos contágios.

O presidente Emmanuel Macron prometeu que a reunião daria ao público uma ideia clara sobre o que se esperar nas próximas semanas. "Precisamos ser o mais transparentes e claros possível. Precisamos ser exigentes e realistas, sem ceder a qualquer tipo de pânico", afirmou na quinta-feira, segundo a agência de notícias francesa AFP.

Jean-François Delfraissy, chefe do conselho científico que assessora o governo durante a pandemia, disse que decisões "duras" podem ser tomadas nesta sexta-feira. Ele alertou sobre o perigo de um "aumento muito rápido e exponencial" dos casos em partes da França, como as regiões da Riviera Francesa e da Provença.

Atualmente, aglomerações estão proibidas no país e, em algumas cidades, máscaras são obrigatórias em locais públicos, inclusive em ruas.

Sétimo país com mais mortes

A França é um dos países europeus mais atingidos pela pandemia de covid-19. Embora seja a 13ª nação com maior número de infectados no mundo, é a sétima com mais mortes ligadas ao vírus.

Ao todo, o planeta já registrou mais de 28 milhões de casos, e mais de 909 mil pessoas morreram em decorrência da covid-19. Os Estados Unidos são o país com mais infectados e mortos, somando 6,3 milhões de casos e 191 mil óbitos.

A Índia, o segundo país em número de infecções, com 4,5 milhões, registrou um novo recorde mundial de casos em 24 horas na quinta-feira, somando mais de 96 mil resultados positivos em apenas um dia.

