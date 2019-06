Fracassa tentativa de golpe na Etiópia

O chefe do Estado-Maior do Exército da Etiópia, Seare Mekonnen, e outro chefe militar, além do governador da região de Amhara e um assessor morreram durante uma tentativa de golpe de Estado na região, confirmou neste domingo (23/06) o primeiro-ministro do país africano, Abiy Ahmed.

Em discurso na TV, o premiê disse que o golpe fracassado foi liderado por um oficial militar regional de alto escalão e outros militares do país. Billene Seyoum, porta-voz do primeiro-ministro Ahmed, informou depois que a tentativa de golpe foi orquestrada pelo general Asamnew Tsige, chefe de segurança da região.

Descrevendo as circunstâncias da morte do general Mekonnen, o porta-voz disse que ele foi morto a tiros por seu guarda-costas poucas horas depois que uma tentativa de golpe em Amhara matou o presidente regional e seu assessor.

Seyoum disse a jornalistas que um "esquadrão de choque" liderado pelo chefe de segurança de Amhara, Tsige, invadiu uma reunião do governo na tarde de sábado, ferindo o presidente regional Ambachew Mekonnen e outro alto funcionário, ambos mortos por seus ferimentos.

Na residência do chefe do Estado-Maior, que comandava da capital a operação para abortar a tentativa golpista, encontrava-se também o tenente-general da reserva Gezai Abera, quem também morreu.

"Este golpe foi agora desbaratado", afirmou outro porta-voz do primeiro-ministro. "Esta tentativa de golpe pretendia desestabilizar nosso país e não se limita só à região de Amhara", ressaltou.

Além da cidade turística de Bahir Dar, também se escutaram disparos em Adis Abeba, segundo várias alertas emitidos pela Embaixada dos Estados Unidos na Etiópia.

A capital acordou calma neste domingo, apesar de soldados das forças especiais estarem posicionados perto do escritório do primeiro-ministro, ao mesmo tempo em que vários policiais patrulham as ruas da cidade.

Cedo no domingo, o general de brigada Tefera Mamo, chefe das forças especiais em Amhara, havia dito na TV: "A maioria das pessoas que tentaram o golpe foram presas, embora ainda existam algumas em liberdade".

Desde a sua chegada ao poder em abril de 2018, Abiy tem sido aplaudido dentro e fora da Etiópia pelos seus avanços democráticos, como o regresso de dissidentes exilados, a detenção de dúzias de funcionários de alto escalão militar e dos serviços de inteligência e uma histórica paz com a Eritreia.

No entanto, essas mesmas reformas e uma divisão de poder mais equilibrada entre as nove regiões autônomas do país também representaram um aumento das tensões entre os diversos grupos étnicos, com fortes ondas de violência.

CA/efe/afp/rtr

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter