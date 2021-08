Forte terremoto atinge oeste de Haiti

As cicatrizes abertas do terremoto no Haiti

Ajuda problemática

Na emergência imediata após o terremoto, as doações de alimentos dos EUA ajudaram as pessoas afetadas, explicou o cientista político Bert Hoffmann, em entrevista à DW. "No longo prazo, porém, o arroz gratuito dos Estados Unidos levou os agricultores do Haiti à falência. Essa ajuda não criou estruturas sustentáveis para o país, mas as destruiu e aumentou a dependência."