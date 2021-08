Forte terremoto atinge o oeste de Haiti

Um terremoto de magnitude 7,2 atingiu o Haiti neste sábado (14/08), segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O tremor gerou um alerta de tsunami e danificou edifícios no oeste do país caribenho. Segundo as autoridades do país, há registro de mortes.

O tremor, que ocorreu por volta de 8h30 no horário local (9h30 em Brasília) também foi sentido na República Dominicana, Cuba e Jamaica.

O epicentro do terremoto foi identificado a 8 quilômetros da cidade de Petit Trou de Nippes (no oeste do país), a cerca de 160 quilômetros da capital Porto Príncipe, e a uma profundidade de 10 km.

O Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo (EMSC) também relatou um terremoto na região, apontando que uma magnitude de 7,6. Já o centro sismológico de Cuba disse que registrou magnitude de 7,4. Na escala Richter, terremotos de magnitude superior 7,0 são considerando grandes e podem provocar devastação em vastas áreas.

Segundo informações preliminares, o terremoto danificou escolas e casas na península sudoeste do Haiti. Moradores compartilharam imagens nas redes sociais que mostram ruínas de edifícios de concreto, incluindo uma igreja na cidade de Les Anglais.

O USGS disse que, pela escala do tremor, ondas de até três metros podem vir a atingir a costa do Haiti.

Naomi Verneus, uma moradora de 34 anos de Porto Príncipe, descreveu como sentiu o tremor. "Acordei e não tive tempo de calçar os sapatos. Nós vivemos o terremoto de 2010 e tudo o que consegui fazer foi correr", disse Verneus.

Um terremoto de magnitude 7,0 em janeiro de 2010 destruiu grande parte de Porto Príncipe e outras cidades, matando mais de 100.000 pessoas e ferindo cerca de 300.000.

Mais de um milhão e meio de haitianos ficaram desabrigados, deixando as autoridades da ilha e a comunidade humanitária internacional com um desafio colossal em um país que carece de um cadastro ou de códigos de construção.

Reportagem em atualização.

jps (AP, dpa)