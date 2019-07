Forte terremoto atinge Atenas

Um terremoto de magnitude 5,1 na escala Richter foi sentido nesta sexta-feira (19/07) em Atenas, interrompendo serviços de telefonia. Ainda não há relatos de danos, mortos ou feridos.

O epicentro do tremor ocorreu 23 quilômetros a noroeste de Atenas, a uma profundidade de 13 quilômetros. Agências internacionais afirmam que o tremor ocorreu por volta das 14h no horário local (9h em Brasília).

Segundo a mídia, o tremor de terra foi sentido em toda a região da Ática, que engloba a cidade de Atenas e onde vive quase metade da população do país.

Na capital, as conexões de telefone e celular entraram em colapso. A mídia também relatou quedas de energia. No entanto, as conexões de internet continuaram funcionando.

De acordo com a estação de televisão estatal ERT, a brigada de incêndio resgatou cerca de uma dezena de pessoas presas em elevadores. Muitas pessoas correram para as ruas depois do terremoto.

Devido ao movimento das placas tectônicas, os terremotos ocorrem repetidamente na região do Mediterrâneo. Na Grécia, há terremotos frequentes, mas eles raramente fazem vítimas. Em 1999, 143 pessoas morreram devido a um terremoto de magnitude 5,9 na escala Richter, que atingiu Atenas e a região a noroeste da capital.

CA/lusa/afp/ap

