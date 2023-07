Fogo força retirada de milhares de turistas de ilhas gregas

As férias de verão europeu para milhares de turistas que decidiram apreciar a beleza das ilhas gregas vêm terminando antes da hora neste ano, com evacuações repentinas e forçadas para escapar de incêndios florestais fora de controle em meio a uma intensa onda de calor.

Nesta segunda-feira (24/07), cerca de 2.500 pessoas foram retiradas da ilha de Corfu, e no final de semana cerca de 20 mil pessoas já haviam deixado a ilha de Rodes, um dos principais destinos turísticos da Grécia. Trata-se da maior evacuação por incêndio já registrada no país, segundo a polícia.

O Ministério das Relações Exteriores grego criou uma força-tarefa no aeroporto de Rodes, com embaixadas e diplomatas de outros países, para ajudar turistas que haviam perdido seus documentos durante a fuga.

Imagem de satélite colorizada mostra, em vermelho, a área afetada por incêndios em Rodes Foto: Copernicus Sentinel-2/European Union/REUTERS

Equipes vêm tentando controlar as chamas na ilha de Rodes há cerca de uma semana, inclusive com o uso de oito aviões e dez helicópteros equipados para despejar água sobre as labaredas, e com o apoio da União Europeia e de outros países.

Fuga em condições precárias

Imagens da televisão grega mostraram longas filas de pessoas, algumas em trajes de banho, pelas ruas da ilha de Rodes no sábado, quando chegou a ordem de evacuação.

A britânica Kelly Squirrel relatou à agência de notícias AFP que todas as pessoas de seu hotel receberam uma ordem da polícia para deixar o local. "Tínhamos que continuar andando. Então andamos por cerca de seis horas no calor", afirmou.

Muitos turistas e alguns moradores locais passaram a noite em academias, escolas e centros de conferência. "Tivemos que emprestar para uma mulher peças de roupa da minha esposa, porque ela não tinha nada para vestir", disse Kevin Sales, também do Reino Unido.

Turistas reunidos no domingo em um ginásio esportivo após deixarem seus hotéis na ilha de Rodes Foto: Argyris Mantikos/Eurokinissi/AP/picture alliance

O britânico Kevin Evans relatou à agência de notícias britânica PA que foi afetado por duas evacuações no sábado, com sua esposa e três crianças pequenas – primeiro da vila de Kiotari para Gennadi, e em seguida para a principal cidade da ilha, também chamada Rodes.

"Havia muitas pessoas em Gennadi que tiveram que deixar seus hotéis, muitas em trajes de banho. Quando a noite chegou, podíamos ver as chamas no topo das colinas de Kiotari. Eles disseram que todos os hotéis estavam em chamas", disse Evans.

Risco extremo de novos incêndios

Nesta segunda-feira, diversas regiões da Grécia seguiam sob risco extremo de ocorrência de novos incêndios florestais.

O país costuma registrar no verão incêndios florestais, muita vezes com vítimas fatais, mas neste ano a Grécia enfrenta uma de suas ondas de calor mais quentes dos últimos anos, com temperaturas que chegaram a 45 graus Celsius no final de semana.

Cientistas afirmam que o aquecimento global contribui para ondas de calor e secas mais intensas nos países do sul da Europa, criando condições favoráveis para os incêndios florestais.

As temperaturas devem cair um pouco nesta segunda-feira, com máxima estimada em 37 graus Celsius em Atenas, mas o calor deve voltar a aumentar na terça-feira.

bl/ek (AFP, AP)