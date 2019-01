Fogo em "escape game" mata cinco menores na Polônia

O ministro do Interior da Polônia, Joachim Brudzinski, determinou neste sábado (05/01) a avaliação das medidas de prevenção contra incêndio de todos os estabelecimentos que oferecem "escape game” no país.

O anúncio foi feito um dia após cinco adolescentes morrerem durante um incêndio, ocorrido no começo da noite desta sexta-feira numa casa de "escape game” na cidade de Koszalin, no norte do país. Um homem de 26 anos foi hospitalizado com queimaduras graves.

Os "escape games” são jogos imersivos, que reproduzem na vida real situações similares às encontradas em determinadas partidas de videogames. A modalidade se tornou uma febre em vários países nos últimos anos.

Trancados dentro de um cenário, os participantes têm que resolver uma série de enigmas e tarefas, com ajuda de pistas escondidas, só podendo deixar o ambiente após desvendarem o mistério.

As autoridades ainda investigam como o fogo começou. Uma das hipóteses é que o incêndio tenha sido originado pela explosão de um botijão de gás.

As vítimas comemoravam um aniversário no local e teriam morrido asfixiadas pela fumaça, segundo a mídia local.

O chefe do departamento estatal de bombeiros da Polônia, Leszek Suski, citou como possíveis causas da tragédia, após investigações preliminares, as condições do local, onde as instalações elétricas eram provisórias e se encontravam próximas de materiais inflamáveis. Também foi constatada falta de saídas de emergência na sala.

