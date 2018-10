Flora intestinal e as bactérias "do bem"

O tipo de bactéria presente na flora intestinal define se a pessoa vai manter com facilidade um corpo magro ou vai acabar engordando rápido. Ou ainda se vai ter oscilações de humor e comportamento. É uma informação que a ciência já tem há alguns anos. No Futurando desta semana vamos discutir pesquisas que tentam verificar os mecanismos de comunicação entre intestino e cérebro. O objetivo é, quem sabe, influenciar o processo de absorção de calorias e seus efeitos na nossa saúde.

O programa traz ainda uma reportagem sobre os riscos do consumo de álcool durante a gestação. Os bebês podem desenvolver a chamada síndrome alcoólica fetal, um transtorno que exige cuidado redobrado dos pais e impõe desafios diários à criança. O Futurando vai alertar quem pensa que uma taça de vinho não faz tão mal. A quantidade ideal simplesmente não existe.

Você tem problemas para digerir pão? Fica com muitos gases, por exemplo? O problema pode estar na quebra de determinadas moléculas contidas no produto, principalmente o industrializado. O processo chamado de "slow baking” aponta uma alternativa à produção rápida da indústria. Uma técnica de panificação que torna o produto final mais digerível.

Por falar em dificuldade de digestão, o Futurando apresenta uma saída para quem não consegue mastigar alimentos direito. Idosos, por exemplo. Com o auxílio de enzimas é possível fabricar comidas com características e aparência similares às originais, porém, com uma textura diferente, mais pastosa. Ou seja, de fácil mastigação. Você vai saber como funciona a técnica no Futurando.

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

