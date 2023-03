Finlândia é o país mais feliz do mundo pelo 6º ano seguido

A Finlândia se manteve no topo do ranking mundial de felicidade pelo sexto ano consecutivo, segundo o World Happiness Report, divulgado nesta segunda-feira (20/03).

O relatório, elaborado por cientistas dos Estados Unidos com base em pesquisas do Instituto Gallup, analisa amostras das populações de vários países sobre o nível de satisfação das pessoas com suas vidas.

Ao lado dos finlandeses no topo do ranking, aparece em segundo lugar a Dinamarca, seguida da Islândia.

Israel subiu cinco posições e está agora em quarto lugar, à frente da Holanda. Os demais países relacionados entre os dez mais felizes são Suécia, Noruega, Suíça, Luxemburgo e Nova Zelândia.

A Alemanha caiu dois pontos e está na 16ª posição, atrás dos Estados Unidos (15ª). Reino Unido e Franca ocupam, respectivamente, o 19º e o 21º lugares.

Uruguai é nota 10 em ensino remoto na pandemia To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na América Latina, o Uruguai é o país com melhor índice de satisfação, ocupando a 26ª no ranking. O Brasil aparece no 49º lugar.

Afeganistão e Líbano permanecem como os dois países nas posições mais baixas.

Renda, saúde e liberdades

O relatório destaca que as diferenças significativas no ranking dos países foram vistas somente nos extremos, no caso da Finlândia no topo e Afeganistão e Líbano na parte de baixo.

Os critérios utilizados para medir o nível de felicidade nas avaliações incluem Produto Interno Bruto (PIB) per capita, saúde e expectativa de vida, apoio social, liberdade de escolha, generosidade e percepção de corrupção.

A saúde mental teve destaque como elemento fundamental do bem-estar e fator de risco para a futura saúde física e longevidade.

O relatório enfatiza que todos têm garantia do cumprimento dos direitos humanos fundamentais sem discriminação, incluindo o direito à vida e liberdade, estar livre de tortura e escravidão, liberdade de opinião e expressão e o direito ao trabalho e educação.

Em julho de 2012, a Assembleia Geral da ONU declarou a data de 20 de março como o Dia Internacional da Felicidade, no intuito de promover a ideia de que "a busca pela felicidade é um objetivo fundamental da humanidade".

rc/rk (DW, ots)