Filme romeno com elenco de máscaras leva Urso de Ouro na Berlinale

A sátira experimental Bad Luck Banging or Loony Porn, do diretor romeno Radu Jude, recebeu o Urso de Ouro do Festival de Berlim, anunciou o júri nesta sexta-feira (05/03).

O filme foi filmado durante a pandemia de covid-19 e todos os atores usam máscaras. Ele conta a história de uma professora que fica numa situação difícil por causa do vazamento de uma gravação pornô amadora na qual ela aparece. O filme aborda o papel das redes sociais, a cultura do cancelamento e a pressão social sobre as mulheres.

Por causa da pandemia, a Berlinale transcorreu de forma online. A entrega dos prêmios será em junho.

O Urso de Prata de melhor interpretação como protagonista foi para a atriz alemã Maren Eggert

Pela primeira vez não houve separação entre atores e atrizes na premiação. O Urso de Prata de melhor interpretação como protagonista foi para a atriz alemã Maren Eggert por sua atuação na tragicomédia Ich bin dein Mensch (Eu sou o teu humano).

Ela interpreta uma cientista que, num futuro próximo, trabalha no Museu Pergamon, em Berlim, e é incumbida de testar um robô humanoide programado com inteligência artificial para se tornar o companheiro perfeito para ela.

O Urso de Prata de melhor interpretação como coadjuvante também foi para uma mulher: Lilla Kizlinger, por Forest - I See You Everywhere, de Bence Fliegauf.

Este ano, 15 filmes estavam na competição. Estes foram os premiados:

Urso de Ouro de melhor filme: Bad Luck Banging or Loony Porn, de Radu Jude

Urso de Prata - Grande Prêmio do Júri: Wheel of Fortune and Fantasy, de Ryusuke Hamaguchi

Urso de Prata - Prêmio do Júri: Herr Bachmann und seine Klasse, de Maria Speth

Urso de Prata de melhor direção: Dénes Nagy por Natural Light

Urso de Prata de melhor interpretação como protagonista: Maren Eggert em Ich bin dein Mensch, de Maria Schrader

Urso de Prata de melhor interpretação como coadjuvante: Lilla Kizlinger em Forest - I See You Everywhere, de Bence Fliegauf

Urso de Prata de melhor roteiro: Hong Sangsoo por Introduction, de Hong Sangsoo

Urso de Prata por uma performance artística excepcional: Yibrán Asuad pela montagem de Una película de policías, de Alonso Ruizpalacios

--

Seção Encounters

Melhor filme: Nous, de Alice Diop

Prêmio especial do Júri: Taste, de Lê Bao

Melhor direção: Das Mädchen und die Spinne, de Ramon Zürcher e Silvan Zürcher

Melhor direção: Hygiène sociale, de Denis Côté

Menção honrosa: Rock Bottom Riser, de Fern Silva

--

Curta Metragens

Urso de Ouro de melhor curta: My Uncle Tudor, de Olga Lucovnicova

Urso de Prata - prêmio do júri: Day Is Done, de Zhang Dalei

as/lf (DPA, KNA, ots)