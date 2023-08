Fifa suspende dirigente espanhol que beijou jogadora

A Comissão Disciplinar da Fifa determinou neste sábado (26/08) a "suspensão provisória" de Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), "de todas as atividades relacionadas com o futebol em nível nacional e internacional".

"Esta suspensão, que entrará em vigor a partir de hoje [sábado], estende-se por um período inicial de 90 dias e enquanto tramitar o processo disciplinar aberto por esta Comissão Disciplinar contra o senhor Luis Rubiales na quinta-feira, 24 de agosto", afirmou em comunicado o órgão máximo do futebol mundial.

Rubiales deu um beijo na boca da jogadora espanhola Jennifer Hermoso após agarrá-la pela cabeça, durante a cerimônia de entrega de medalhas depois da Espanha conquistar a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia com uma vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, no domingo.

A suspensão acontece um dia depois de Rubiales ter anunciado na Assembleia Geral Ordinária da RFEF que não iria renunciar, argumentando que o beijo foi "espontâneo, mútuo, eufórico e consentido".

O pronunciamento de Rubiales causou repúdio generalizado em grande parte da sociedade espanhola.

Além da suspensão, o presidente da Comissão Disciplinar da Fifa, o colombiano Jorge Iván Palacio, emitiu duas diretivas adicionais "através das quais ordena que Luis Rubiales se abstenha, ele próprio ou através de terceiros, de contatar ou tentar contatar Jennifer Hermoso, "a fim de preservar, entre outros fatores, os direitos fundamentais da jogadora".

A Comissão Disciplinar também esclareceu que não fornecerá mais informações sobre o procedimento disciplinar "até que seja tomada uma decisão final". A Fifa reiterou "seu compromisso absoluto em respeitar a integridade de todas as pessoas e pelo mesmo condena com o maior vigor todos os comportamentos contrários".

Episódio ocorreu durante a entrega de medalhas após a conquista do mundial Foto: Noe Llamas/Sport Press Photo/ZUMA Press/picture alliance

RFEF diz que tomará medidas legais

Na sexta, após a assembleia geral, a RFEF ameaçou tomar medidas legais contra Hermoso "para defender a honra do presidente".

Para tentar justificar o ato de Rubiales na final, a federação espanhola publicou três fotos alegando que elas mostravam que Hermoso havia levantado Rubiales durante um abraço, o que significa que o chefe da RFEF "não poderia exercer nenhuma força" sobre ela. As fotos, porém, aparentemente foram tiradas antes de Rubiales beijar Hermoso na entrega das medalhas.

Em sua defesa, Hermoso disse: "Quero deixar claro que, como foi visto nas imagens, em nenhum momento consenti com o beijo que ele me deu e, claro, definitivamente não tentei levantar [Rubiales]".

A jogadora afirmou, ainda, que se sentiu "vulnerável e como vítima de uma agressão".

Neste sábado, a seleção feminina da Inglaterra, que perdeu para a Espanha na final da Copa do Mundo, expressou sua solidariedade na plataforma de mídia social X, antigo Twitter.

"Estamos todas com você, Jenni Hermoso, e todas as jogadoras da seleção espanhola".

As inglesas também criticaram as "ações inaceitáveis permitidas por uma organização machista e patriarcal".

"Abuso é abuso e todos nós vimos a verdade", destacaram.

Espanholas se negam a jogar

Na sexta-feira, as 23 jogadoras espanholas campeãs da Copa do Mundo Feminina da Fifa divulgaram que se recusarão a jogar pelo país caso Rubiales não deixe o cargo.

"Depois de tudo o que aconteceu na cerimônia de entrega de medalhas do Mundial Feminino, todas as jogadoras que assinaram este texto recusarão uma próxima convocação caso a liderança atual seja mantida", diz a nota.

A declaração foi divulgada pelo sindicato Futpro e conta com o total de 81 assinaturas, entre atuais e ex-jogadoras.

Paralelamente, o presidente do Conselho Superior de Esportes (CSD, na sigla em espanhol) afirmou nesta sexta-feira que vai denunciar Rubiales ao Tribunal Administrativo do Desporto (TAD) com o objetivo de suspendê-lo.

Victor Francos garantiu que o órgão avançaria ainda nesta sexta-feira com a denúncia por "infrações muito graves". Francos, que pediu desculpa por toda a situação, lamentou que a assembleia da RFEF não tenha servido para "resolver a situação".

"O discurso do senhor Rubiales perante a Assembleia da RFEF é absolutamente incompatível com a representação que tem no esporte espanhol e com os valores de uma sociedade avançada como a espanhola", afirmou o CSD em um comunicado.

le (EFE, Lusa, ots)