Festas ilegais movimentam polícia alemã no fim de semana

O fim de semana foi movimentado para a polícia alemã que, em diversas cidades do país, foi chamada para encerrar eventos proibidos devido às medidas restritivas impostas para conter o avanço da pandemia de covid-19 na Alemanha. Atualmente, os alemães só podem se encontrar com uma pessoa de outra residência. As violações envolveram missas, festas de casamento, raves, visitas a uma barbearia improvisada e até uma rodada de pôquer.

Após a denúncia de um vizinho de uma igreja em Berlim, a polícia pôs fim a um culto no domingo (17/01), que reuniu cerca de 170 fiéis sem máscaras e sem distanciamento mínimo. Segundo o pastor, mais fiéis compareceram ao culto do que o esperado e a situação acabou saindo do controle. Um boletim de ocorrência foi registrado contra mais de 100 pessoas por violação às leis de proteção a infecções.

A multa em Berlim pelo não cumprimento das regras de distanciamento varia de entre 100 e 500 euros (cerca de R$ 636 reais e R$ 3,1 mil) por pessoa e pela violação ao uso obrigatório de máscara de proteção e restrições de contato fica entre 50 e 100 euros (entre R$ 318 e R$ 636). Já problemas com higiene podem render ao organizador do evento uma multa de 250 até 5 mil euros (aproximadamente R$ 1,5 mil até R$ 31,8 mil).

Também na capital alemã no sábado a polícia foi chamada para encerrar uma festa de casamento que acontecia num apartamento no bairro Gesundbrunnen, provavelmente alugado para a festa ilegal. Mais de 60 convidados estavam local. A polícia fez um boletim de ocorrência por violação às leis de proteção a infecções contra os 56 adultos presentes. A ação policial durou quase duas horas antes de todos os convidados e noivos serem dispersados.

Dois grandes casamentos também foram encerrados pela polícia no domingo nas cidades de Gelsenkirchen e Herne, ambas no oeste do país. Em Herne, a polícia foi recebida com violência pelos cerca de 80 convidados da festa.

Em Colônia, quatro homens que organizaram uma rave numa floresta foram detidos pela polícia. Diversos convidados fugiram com a chegada dos agentes no local. Em Hamburgo, uma festa de dois dias que estava sendo realizada num galpão também foi encerrada pela polícia. Um pedestre que passava pela região alertou as autoridades no sábado. Cerca de 30 pessoas estavam no local.

Já em Dresden, a polícia encontrou resistência para acabar com uma festa proibida num bar que reuniu cerca de 60 pessoas. O organizador anunciou o evento nas redes sociais. Os agentes usaram spray de pimenta para conseguir entrar no local.

Em Soltau, no norte do país, a polícia encerrou no domingo uma competição de pôquer que reuniu 20 jogadores num hotel. Um boletim de ocorrência foi registrado contra os participantes.

Na sexta-feira, após uma denúncia, a polícia deteve cerca de 20 pessoas, a maioria homens, numa barbearia improvisada no porão de um prédio comercial.

No início de janeiro, a Alemanha prorrogou o lockdown e anunciou um confinamento severo mais, com a imposição de novas restrições para movimento interno no país e de reuniões. Entre as mudanças, os alemães passaram a ter permissão para se encontrar com apenas uma pessoa de outra residência, em vez de cinco, como vinha sendo permitido.

O país enfrenta uma segunda onda da doenças com uma explosão no número de casos. Ao todo, a Alemanha já registrou 2.033.518 de infecções e 46.419 óbitos por covid-19.

CN/dpa/ots