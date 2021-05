Festas ilegais geram tumultos na Alemanha

Enquanto os índices da pandemia estão em queda na Alemanha, o número de pessoas nas ruas aumenta, impulsionado também pelas temperaturas amenas da primavera europeia.

Várias cidades do país registraram na noite deste sábado e na madrugada para domingo (30/05) tumultos e confrontos entre policiais e jovens reunidos aos milhares em festas ilegais ao ar livre, incluindo Berlim, Stuttgart, Regensburg, Hamburgo e Munique.

No centro de Stuttgart, no sudoeste do país, no final da noite de sábado foram registrados confrontos entre grupos de jovens e a polícia. Vários policiais ficaram feridos e alguns jovens foram detidos.

Desde a quinta-feira, os moradores de Stuttgart não estão mais sujeitos a toque de recolher a partir das 22h. Entretanto, o consumo de álcool continua proibido em muitas áreas na cidade.

Área de bares em Hamburgo foi interditada pela polícia devido a aglomerações

Em Hamburgo, a polícia teve dificuldade em reprimir uma grande rave ilegal ao ar livre que chegou a reunir até 4.500 pessoas. As forças de segurança polícia interditaram então uma área de casas noturnas da cidade, obrigando bares e restaurantes a fechar mais cedo que o previsto. Houve confrontos e detenções temporárias.

Na localidade de Weiden, na Baviera, sul da Alemanha, cerca de 60 adolescentes causaram tumulto e quebra-quebra, tendo vandalizado na madrugada de sábado para domingo carros estacionados nas ruas e outdoors.

Em Regensburg, a polícia dispersou uma aglomeração de jovens sobre a ponte Steinerne Brücke, que atravessa o rio Danúbio. Muitos foram, então, em direção ao centro da cidade, causando uma aglomeração de cerca de 250 pessoas. Garrafas foram atiradas contra os policiais, quando eles tentaram dispersar a festa.

Em Munique, houve tumulto após uma garrafa atingir uma patrulha de polícia. Vários "homens" foram presos, de acordo com policiais.

Contingente foi reforçado após ataques contra agentes de segurança durante repressão a festas ilegais

Segundo o jornal Der Tagesspiegel, agentes de segurança interromperam na madrugada para domingo festas ao ar livre reunido um total de quase 4 mil pessoas, distribuídas em três parques da capital alemã. Em um deles, no bairro de Neukölln, cerca de 1.500 festejavam ao ar livre. Alguns jovens resistiram a deixar o local e houve uma prisão e apreensão de nove equipamentos de som.

No Treptower Park, em outro bairro berlinense, policiais encontraram cerca de 1.200 pessoas dançando após uma manifestação chamada "Pelo direito a rituais de dança em público durante a pandemia". Alguns dos participantes do evento estavam "fortemente alcoolizados", conforme a polícia. Diversos moradores do entorno do parque ligaram para a polícia, reclamando do barulho.

md (DPA, AFP)