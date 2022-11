Alemanha critica Fifa por restringir manifestações no Catar

Presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB) reforça que os alemães não vão apoiar reeleição do atual presidente da Fifa e diz que time está preparado para pagar multas por uso de braçadeira multicolorida no Catar.

O presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB), Bernd Neuendorf, criticou a Fifa pelas ações tomadas pela entidade para restringir manifestações em favor dos direitos humanos durante a Copa do Mundo no Catar.

Neuendorf também disse que está preparado para ser multado quando o capitão alemão Manuel Neuer usar a braçadeira multicolorida com o lema "One Love" (Um amor) durante a Copa do Mundo. Neuer e vários outros capitães de times europeus planejam usar uma braçadeira multicolorida One Love no torneio para apoiar a diversidade.

"Pessoalmente, eu estaria preparado para aceitar uma multa", disse Neuendorf no Catar na última sexta-feira (18/11). "Esta não é uma manifestação política, mas uma manifestação pelos direitos humanos", acrescentou.

Neuendorf também falou da carta do presidente da Fifa, Gianni Infantino, que há duas semanas pediu às equipes que "se concentrem no futebol" e deixem questões políticas de lado.

"Dizer que não deveríamos nos concentrar nos direitos humanos durante a Copa do Mundo realmente me irritou", disse Neuendorf.

Chefe da Fifa acusa críticos do Catar de hipocrisia

Em um evento separado no sábado, Infantino acusou de hipocrisia os críticos do tratamento que o Catar impõe aos trabalhadores migrantes e sobre a forma como o país restringe direitos LGBTQ.

"Eu sou europeu. Pelo que temos feito por 3.000 anos em todo o mundo, devemos nos desculpar pelos próximos 3.000 anos antes de dar lições de moral", disse ele.

O presidente da Fifa falou por quase uma hora em defesa do torneio no Catar neste sábado. "Esta lição de moral unilateral é apenas hipocrisia", disse ele.

Ele abriu seu monólogo dizendo: "Hoje tenho sentimentos fortes. Hoje me sinto catariano, me sinto árabe, me sinto africano, me sinto gay, me sinto deficiente, me sinto um trabalhador migrante."

Sua declaração foi imediatamente criticada nas redes sociais, com muitos apontando que, se ele fosse realmente gay, não poderia dizer isso abertamente no Catar, onde a homossexualidade é ilegal.

O presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB), Bernd Neuendorf Foto: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Alemanha não apoiará presidente da Fifa

Na sexta-feira, Neuendorf reiterou que a Alemanha não vai apoiar a reeleição de Infantino no ano que vem por causa da forma como a Fifa lidou com questões de direitos humanos no Catar e por não ter se posicionado sobre os protestos no Irã. A votação está prevista para março de 2023. No cargo desde 2016, o dirigente é o único candidato ao posto.

Na semana passada, a Fifa rejeitou um pedido da Federação Dinamarquesa de Futebol, que desejava treinar na Copa do Mundo com camisetas com os dizeres "direitos humanos para todos".

"Tal slogan não é uma decisão política que você pode escolher tomar. Trata-se de direitos humanos e eles são universais e obrigatórios em todo o mundo", disse Neuendorf.

Ele disse que, embora a Fifa tenha rejeitado rapidamente o pedido dinamarquês, a entidade permaneceu em silêncio em meio aos protestos no Irã.

"A seleção do Irã fez declarações que deixaram claro um distanciamento do regime. Isso é um bom sinal. Mas a Fifa não se posicionou. Ela se posicionou no caso da Dinamarca, mas não no do Irã", disse ele.

Neuendorf não descartou novas ações dos jogadores alemães durante o torneio.

A seleção de futebol da Alemanha voou para o torneio a bordo de um avião da Lufthansa pintado com o slogan "Diversity Wins" (a diversidade vence).

No ano passado, os jogadores da Alemanha posaram para uma foto de grupo com as palavras "direitos humanos" escritas em suas camisetas, antes de uma partida contra a Islândia como parte da classificação para a Copa do Mundo do Catar contra.

A seleção de futebol da Alemanha voou para o torneio a bordo de um avião da Lufthansa pintado com o slogan "Diversity Wins" Foto: Helge Prang/GES/picture alliance

Proibição de cerveja nos estádios

Paralelamente, o diretor-esportivo da DFB, Oliver Bierhoff, reagiu com surpresa em relação às braçadeiras alternativas com mensagens sociais apresentadas pela Fifa antes do torneio.

Um dia antes da cerimônia de abertura, a Fifa disse que havia fechado uma parceria com agências das Nações Unidas para realizar campanhas sociais durante a Copa do Mundo e que modelos de mensagens serão fornecidos às equipes também por meio das braçadeiras dos capitães.

"Vou ver como isso se desenvolve e vamos discutir com as outras nações da Europa. Esperamos poder usar a braçadeira (One Love)", disse ele.

Ele também questionou a proibição de última hora da venda de álcool nos estádios do Catar.

"(Cerveja) faz parte do torneio, mas não consigo entender a decisão e o momento porque houve tempo suficiente para tomar essa medida antes", disse ele, acrescentando que a situação criou desconforto.

A Alemanha, tetracampeã em Copas do Mundo, faz sua estreia no torneio no dia 23 de novembro, contra o Japão.

jps (DW, ots)