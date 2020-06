Fechado maior frigorífico da Alemanha devido a covid-19

O frigorífico Tönnies, no estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália, foi fechado por 14 dias, neste sábado (20/06), depois que 1.029 de seus empregados apresentaram resultado positivo nos exames de covid-19. No total, já se registraram 3.127 casos da doença no maior estabelecimento do gênero na Alemanha.

Aos 25 soldados da Bundeswehr (Forças Armadas alemãs) que já se encontram no local, vão juntar-se outros 40, dos quais 20 ajudarão na documentação, e 20 na localização das pessoas de contato dos infectados. Na sexta-feira se decidira que todos os 6.500 empregados da fábrica em Rheda-Wiedenbrück deveriam entrar em quarentena, juntamente com seus corresidentes.

Segundo o conselheiro estadual do município de Gütersloh, Sven-Georg Adenauer, o Tönnies não foi capaz de fornecer os endereços de todos os seus empregados, e a confiança na firma é "igual a zero". O governador Armin Laschet declarou tratar-se do maior surto no estado, até agora, e não adotar exclui medidas de isolamento de âmbito regional.

Os casos de coronavírus em frigoríficos alemães vêm gerando debate tanto sobre as condições de trabalho nos estabelecimentos como sobre a qualidade da carne produzida. O governo alemão quer impor regras mais rígidas ao setor, sindicatos criticam a terceirização do abate pelas empresas.

AV/rtr,afp,ard,dpa

