Família Schumacher processará revista por falsa entrevista

Semanário de fofocas divulgou supostas falas do heptacampeão de Fórmula 1 geradas por inteligência artificial, afirmando ser a "primeira entrevista" do ex-piloto.

A família de Michael Schumacher confirmou nesta quinta-feira (20/04) por meio de uma porta-voz que está planejando uma ação legal contra uma revista semanal alemã por causa de uma falsa entrevista com o heptacampeão de Fórmula 1 gerada por inteligência artificial.

A última edição do semanário de fofocas Die Aktuelle, publicada no último sábado, traz na capa a foto de um Schumacher sorridente e a manchete prometendo "Michael Schumacher, a primeira entrevista! Sensação mundial!". Mais abaixo, em letras bem menores, escreve: "Parece enganosamente real".

Somente dentro da publicação, descobre-se que as supostas citações foram produzidas por inteligência artificial. Mas a indicação pode facilmente escapar do leitor mais desatento diante do texto, intitulado "Minha vida mudou por completo".

Na legenda de uma foto, a publicação destaca de forma ambígua: "Michael Schumacher. Numa entrevista, pela primeira vez ele dá respostas sobre seu acidente de esqui. Mas será mesmo nosso Schumi que está falando?"

Ex-piloto vive na Suíça

O ex-piloto não é visto em público desde que sofreu uma grave lesão cerebral em um acidente de esqui durante férias nos Alpes franceses em dezembro de 2013. Desde então, a família protege sua privacidade, com acesso limitado às pessoas mais próximas a ele, divulgando poucas informações sobre sua condição.

Existe um acordo com a maioria dos meios de comunicação alemães para que sua privacidade e a de seus familiares sejam respeitadas, o que, no entanto, não é compartilhado por algumas publicações mais sensacionalistas como a Die Aktuelle.

O blog de mídia especializada Übermedien aponta que a revista "sempre tenta dar a sensação de que é uma conversa autêntica com Michael Schumacher".

"O que é privado é privado"

Piloto com mais títulos da história da Fórmula 1, com sete campeonatos conquistados, empatado com Lewis Hamilton, que o sucedeu na Mercedes, ele deixou o hospital seis meses após o acidente e foi internado em leito médico na residência de sua família na Suíça, em Gland.

No final de 2021 foi lançado um documentário sobre ele pela Netflix. "O que é privado é privado, como ele sempre disse", declarou sua esposa, Corinna Schumacher, no filme. "Michael sempre nos protegeu e agora protegemos Michael", acrescentou.

Seu filho, Mick, de 24 anos, também na Fórmula 1, é atualmente piloto reserva da Mercedes, equipe onde o pai encerrou a carreira em outubro de 2012.

