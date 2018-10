Falha em foguete obriga astronautas a fazer pouso de emergência

Dois astronautas tiveram que fazer um pouso de emergência nesta quinta-feira (11/10) após uma falha logo após o lançamento da aeronave russa Soyuz MS-10 que os levaria até a Estação Espacial Internacional (ISS).

O americano Nick Hague, da Nasa, e o russo Alexei Ovchinin, da Roscosmos, voltaram à Terra numa cápsula que aterrissou perto da cidade de Dzhezkazgan, no Cazaquistão, após o lançamento mal-sucedido. A cápsula retornou numa descida balística, cujo ângulo é mais acentuado que o normal, sujeitando-os a uma forte intensidade gravitacional.

Segundo a Nasa, equipes de resgate foram enviadas ao local de aterrissagem, onde Hague e Ovchinin foram retirados da cápsula e encontram-se bem.

A falha ocorreu no segundo estágio de operação do foguete propulsor, que se desligou 2 minutos após o lançamento no cosmódromo de Baikonur, base de lançamentos no Cazaquistão administrada pela Rússia. A origem do problema ainda não foi esclarecida.

O chefe da agência russa, Dmitry Rogozin, que assistiu ao lançamento junto com o administrador da Nasa, Jim Bridenstine, afirmou que as causas estão sendo investigadas.

Os astronautas pretendiam aterrissar na ISS após uma viagem de seis horas e passar seis meses na estação realizando uma série de experimentos.

O ocorrido representa um revés sem precedentes para o programa espacial russo, abalado por diversos lançamentos mal-sucedidos e outros incidentes nos últimos anos.

Desde 2011, quando a Nasa interrompeu seu programa próprio de transportes, só é possível chegar até a ISS com a Soyuz. A Rússia, contudo, deve perder o monopólio do trajeto com a chegada da Dragon v2, da SpaceX, e das cápsulas Starliner, da Boeing.

