Falha de TI atrasa passageiros em aeroportos da Alemanha

Problema atinge sistema da Polícia Federal alemã que processa entrada e saída de pessoas do país. Agentes realizam controle de passaportes de forma manual.

Uma falha nacional no sistema de informática da Polícia Federal alemã dificulta os controles de fronteira em todos os aeroportos do país nesta sexta-feira (03/01). Em alguns lugares, o problema tem obrigado os agentes de migração a processarem manualmente a entrada de passageiros que chegam de fora do espaço Schengen, de livre circulação.

A interrupção causa filas de pessoas nos controles de fronteira em vários aeroportos alemães, incluindo o de Frankfurt, o mais movimentado do país.

"No momento, há uma interrupção de TI em todo o país", disse um porta-voz da polícia alemã baseado em Frankfurt à Reuters. Ele afirmou que a interrupção não paralisou a entrada de estrangeiros na Europa, apesar dos atrasos no processamento dos passaportes, e que ainda não é possível determinar a causa da falha.

Filas aumentam em todo o país

O aeroporto de Berlim também confirmou tempos de espera mais longos na imigração para passageiros não pertencentes ao espaço Schengen, assim como nos aeroportos de Munique e Düsseldorf.

"Desde por volta das 14h de hoje [10h de Brasília], houve interrupções no controle de fronteiras para voos de e para a área fora do espaço Schengen", disse um porta-voz do aeroporto de Düsseldorf.

A Polícia Federal alemã afirma que o impacto não foi "dramático" e que policiais foram destacados para reforçar os escritórios de migração. A falha não se assemelha ao apagão cibernético que atingiu aeroportos em todo o mundo, em julho.

A emissora pública regional WDR informou que em Düsseldorf os passageiros estavam esperando por duas horas na imigração, enquanto outros estavam sendo mantidos no avião. O veículo também informou que tanto o sistema principal quanto os sistemas de backup do aeroporto foram afetados.

