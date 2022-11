Explosão em rua movimentada de Istambul deixa mortos

Uma explosão atingiu uma rua de pedestres bastante movimentada na metrópole turca de Istambul, deixando mortos e dezenas de feridos neste domingo (13/11).

A causa do incidente não foi imediatamente esclarecida. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, informou inicialmente que a explosão deixou seis mortos e 53 feridos. Mais tarde, o vice-presidente Fuat Oktay elevou o número de feridos para 81.

Tanto Erdogan como Oktay falaram em terrorismo. Em coletiva de imprensa, o líder turco lamentou o que chamou de um ataque na maior cidade do país. "As unidades do nosso Estado estão trabalhando para encontrar os responsáveis por esse ataque vil", afirmou Erdogan.

"Pode ser errado se falarmos que certamente foi um ato de terror, mas, de acordo com os primeiros sinais [...] há cheiro de terror ali", acrescentou o presidente.

Já o vice-presidente disse que o incidente foi causado por um suspeito que detonou uma bomba, mas não deu mais detalhes sobre quem poderia estar por trás do ataque.

Um vídeo publicado em redes sociais mostra o surgimento de chamas e um forte estampido, que fez com que os frequentadores saíssem correndo do local. Outras imagens mostram pessoas ao chão.

A avenida Istiklal, onde ocorreu a explosão, atravessa o bairro de Beyoglu, onde mora um grande número de estrangeiros, e é um ponto de comércio bastante conhecido e frequentado por turistas. O comércio e as lojas atraem multidões nos finais de semana.

O Conselho Supremo de Rádio e Televisão da Turquia impôs uma proibição temporária de reportagens sobre o incidente, o que impede a divulgação de imagens. A agência reguladora da mídia no país adotou medidas semelhantes em outras ocasiões.

Entre 2015 e 2017, a Turquia sofreu uma série de ataques a bomba perpetrados pelo grupo terrorista "Estado Islâmico" (EI) ou atribuídos a grupos de etnia curda no país, que atuam na ilegalidade.

