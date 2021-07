Explosão em parque químico deixa um morto em Leverkusen

Uma forte explosão seguida de um incêndio num parque químico sacudiu boa parte da cidade alemã de Leverkusen na manhã desta terça-feira (27/07), emitindo uma enorme nuvem de fumaça preta. Autoridades disseram que há um morto e 16 feridos, quatro deles em estado grave. Outras quatro pessoas estão desaparecidas. O incêndio foi controlado no início da tarde.

Não está claro o que causou a explosão, que ocorreu no parque químico Chempark, no bairro de Bürrig. O incidente aconteceu no parque de tanques do centro de resíduos da empresa Currenta. Segundo o diretor do parque, o que queimou foram solventes clorados.

Nuvem de fumaça em Leverkusen, a cerca de 20 km de Colônia

Horas depois da explosão, uma equipe de resgate dos bombeiros do Chempark retirou uma pessoa morta dos escombros. As buscas continuam, pois ainda há quatro funcionários do parque químico desaparecidos.

Pela manhã, vários usuários postaram imagens da nuvem de fumaça escura no Twitter.

Autoridades da cidade, localizada cerca de 20 quilômetros ao norte de Colônia, no oeste do país, afirmaram que a causa da explosão está sendo investigada.

Bombeiros foram deslocados para a área e pediram que moradores mantivessem portas e janelas fechadas e que quem estivesse na rua fosse para casa. As autoridades alertaram para perigo extremo. O alerta vale também para cidades vizinhas, como Solingen.

As ruas nos arredores do local da explosão foram bloqueadas. Rodovias também foram afetadas.

lf/as (DPA, AFP, ARD)