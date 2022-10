Explosão em mina deixa dezenas de mortos na Turquia

Presidente turco anuncia que corpo do último mineiro desaparecido foi encontrado, elevando para 41 o total de mortos no incidente. Autoridades apontam acúmulo de metano na mina de carvão como possível causa.

Uma explosão numa mina de carvão na Turquia deixou ao menos 41 mortos e 28 feridos, anunciou neste sábado (15/10) o presidente do país, Recep Tayyip Erdogan, depois que as equipes de resgate encontraram o corpo do último mineiro desaparecido.

"Nossa prioridade era encontrar os mineiros. Finalmente chegamos ao último. Ele também morreu, elevando o número de mortos para 41", disse Erdogan, encerrando as operações de resgate após mais de 20 horas. "Estamos muito entristecidos como nação."

O líder turco viajou neste sábado ao local do incidente, na província de Bartin, na costa turca do Mar Negro. Falando aos sobreviventes da tragédia, ele prometeu uma investigação completa do incidente e garantiu que o Estado cuidará das famílias das vítimas.

"Como essa explosão aconteceu e quem é o responsável – tudo isso será definido por um inquérito administrativo e legal que já foi iniciado", afirmou o presidente.

A explosão aconteceu na noite de sexta-feira na mina estatal TTK, localizada na cidade de Amasra. Dezenas de mineiros trabalhavam a centenas de metros abaixo da terra no momento.

O ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, informou que 58 mineiros sobreviveram, "ou sozinhos ou graças às equipes de resgate", e 28 ficaram feridos.

Os primeiros sobreviventes sem ferimentos a chegar à superfície insistiram em se juntar aos esforços de resgate, que atraíram ainda outros mineiros de toda a região.

"Alguns foram queimados vivos pela força da explosão", contou um dos voluntários, Adem Usluoglu, à agência de notícias AFP. "Meu coração está terrivelmente pesado."

Possível causa

O ministro turco da Energia, Fatih Donmez, disse que a causa da tragédia ainda não está clara, mas análises preliminares apontam para explosão causada por grisu, termo que se refere ao metano nas minas de carvão.

O sindicato Maden Is, que reúne trabalhadores de mineração da Turquia, também atribuiu a explosão a um acúmulo de gás metano na mina.

Promotores locais confirmaram que estão tratando a explosão como um acidente e iniciaram uma investigação formal.

A Turquia tem um histórico sombrio de acidentes envolvendo a indústria de mineração, com o desenvolvimento econômico muitas vezes falando mais alto que questões de segurança.

Em 2014, uma grande explosão numa mina de carvão no distrito de Soma, na província de Manisa, no mar Egeu, deixou 301 mortos. Cinco gerentes foram considerados culpados por negligência e receberam penas de prisão de até 22 anos.

ek (AP, AFP, DPA)