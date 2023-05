Explosão em apartamento deixa vários feridos na Alemanha

Ao menos dez bombeiros e dois policiais ficam feridos após objeto não identificado ser detonado em residência em Ratingen, no oeste alemão. Autoridades não descartam ataque direcionado.

Uma explosão dentro de um apartamento num prédio residencial no oeste da Alemanha deixou vários feridos, entre eles ao menos dez bombeiros e dois policiais, segundo informações preliminares. Alguns estariam em estado grave.

O incidente ocorreu na cidade de Ratingen, perto de Düsseldorf, no estado da Renânia do Norte Vestfália. O secretário estadual do Interior, Herbert Reul, disse que o motivo da explosão ainda não está claro. Fontes de segurança disseram à emissora ZDF que a hipótese de um ataque direcionado não foi descartada.

Segundo Reul, por volta das 10h da manhã a associação de moradores local informou à polícia que a caixa de correio de um apartamento estaria lotada, sugerindo que algo poderia ter acontecido com os residentes.

A polícia então chamou o corpo de bombeiros para arrombar a porta da residência, onde vivem uma mulher e seu filho, ambos adultos. Quando os agentes entraram, houve uma explosão, informou uma porta-voz da polícia.

Segundo a agência de notícias DPA, o filho teria detonado um objeto que ainda não foi identificado. Ainda não há informações sobre o estado e o paradeiro dele e da mãe.

Mais informações em instantes...