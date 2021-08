Explosão atinge arredores do aeroporto de Cabul

Uma explosão atingiu nesta quinta-feira (26/08) os arredores do aeroporto de Cabul. O incidente foi confirmado pelo Pentágono, mas ainda não estão claras as circunstâncias em que aconteceu nem se há vítimas.

As primeiras informações apontam para vários mortos e feridos. Uma fonte do Talibã fala em 13 mortos, incluindo crianças e membros de suas forças. Uma testemunha a apenas 30 metros da explosão diz ter visto "vários mortos".

Um hospital na capital afegã afirma ter recebido mais de 30 feridos pela explosão, seis das quais morreram. Segundo o Ministério do Exterior russo, tratou-se de um duplo atentado suicida. Haveria, ainda, três soldados americanos feridos.

O presidente da França, Emmanuel Macron, descreveu a situação no aeroporto de Cabul como extremamente tensa.

Na véspera, Estados Unidos e aliados haviam apelado para que cidadãos saíssem do aeroporto de Cabul devido a ameaças de ataque do grupo terrorista "Estado Islâmico" (EI).

Avisos quase idênticos foram emitidos por Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Austrália e Nova Zelândia sobre "ameaças de segurança". Serviços de inteligência estavam preocupados com o risco de atentados com homens-bomba do EI.

O primeiros relatos são de que a explosão aumentou a apreensão e o caos nos arredores do aeroporto de Cabul, onde, desde meados de agosto, com a tomada da capital afegã pelo Talibã, uma multidão de civis aguarda na tentativa de deixar o país.

Durante a última semana, o aeroporto foi palco das imagens mais caóticas da tomada do poder pelo Talibã, com aviões decolando com famílias desesperadas em fuga.

Alguns países, como a Alemanha, já terminaram ou determinaram o fim de seus voos de resgate, e começaram a retirar seus soldados e diplomatas.

Os talibãs haviam se comprometido a não atacar as forças ocidentais durante a evacuação, mas insistem que as tropas estrangeiras devem ser retiradas até o prazo de 31 de agosto, data fixada pelos próprios Estados Unidos para uma retirada total.

Nos últimos dez dias, mais de 80 mil pessoas foram resgatadas de Cabul, em sua maioria pelos EUA. A Bundeswehr (Forças Armadas alemãs), segundo Merkel, conseguiu retirar 4.600 pessoas do Afeganistão, de 45 diferentes nacionalidades.

rpr/lf (ap)