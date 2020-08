Expectativas em torno de testes e vacinas contra o coronavírus

Este Futurando mostra os diferentes testes disponíveis para detectar se uma pessoa está ou não com coronavírus, ou se já foi infectada em algum momento. Não há uma "fórmula mágica”. Para cada tipo de indivíduo e estágio da doença, existe uma técnica adequada. O desafio é justamente conseguir "cercar" o Sars-Cov-2 por todos os lados possíveis.

Vamos trazer uma entrevista sobre a importância da imunidade e as vacinas em fase de desenvolvimento mundo afora. São muitas! Mais de 160 imunizantes estão sendo testados, embora a maioria ainda no início dos estudos clínicos. Nossa reportagem explica como funcionam as vacinas e as expectatifvas em torno delas. Expectativas, aliás, que vêm de todos os cantos do planeta.

Por falar nisso, você sabia que na União Europeia existem 24 línguas oficiais, e mais de 100 idiomas minoritários? A questão é que pouco sabemos sobre a origem da linguagem humana. Pesquisadores do Centro de Pesquisa de Desenvolvimento da Primeira Infância em Leipzig querem mudar isso. Vamos revelar algumas descobertas já feitas por eles.

Mais uma curiosidade no Futurando: a equipe da DW acompanhou pesquisadores da estação Neumayer III na Antártida. Os cientistas alemães estudam a vida dos pinguins-imperadores com a ajuda de câmera de alta definição e drones. Você vai conhecer mais sobre essas aves fascinantes que conseguem - sem qualquer estrutura hierárquica - viver coletivamente de forma organizada.

Um pouco mais sobre tecnologia: você sabe quais aplicações existem para a chamada luz de laser? Entre as diversas possibilidades de uso está o desarmamento de bombas, o que é útil especialmente para países que acumulam explosivos soterrados de guerras passadas. Mas a luz de laser tem outras utilidades. Saiba quais no vídeo do Futurando.