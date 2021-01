EUA superam marca de 25 milhões de casos de covid-19

Pouco mais de um ano depois do registro do primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus em seu território, os Estados Unidos superaram neste domingo (24/01) a marca de 25 milhões de positivos da doença, segundo contagem feita pela Universidade Johns Hopkins.

Foram contabilizados até hoje 25.003.695 casos, o que representa 25,2% do total detectado no planeta. O país, além disso, chegou a 417.538 mortes por covid-19 desde o início da pandemia.

A quantidade de vítimas nos EUA é quase o dobro do Brasil, que, com 216.445 mortes, é o segundo colocado no ranking de mais afetados pela doença provocada pelo novo coronavírus.

A Universidade Johns Hopkins aponta que, em 21 de janeiro do ano passado, foi reportado o primeiro caso do novo coronavírus nos Estados Unidos e que, 367 dois depois, 7,62% da população do país foi infectada pelo patógeno.

Na última sexta-feira, o novo presidente dos EUA, Joe Biden, lançou o que classificou como "estratégia de tempos de guerra", para conter a pandemia no país, o que inclui a quarentena obrigatória para os viajantes que chegam ao país vindos do exterior, além da obrigação do uso de máscaras nos aviões.

No primeiro dia de governo, o sucessor de Donald Trump anunciou que o combate ao novo coronavírus é o principal objetivo do governo, já que as previsões são de que, no próximo mês, será superada a marca de mais de 500 mil mortos nos Estados Unidos.

JPS/efe/ots