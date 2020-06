+ EUA superam 2 milhões de casos de covid-19 +

Resumo desta quinta-feira (11/06):

06:00 – Vírus se alastra na África

A África tem hoje quase 210 mil casos de covid-19 e 5.678 mortos (148 a mais do que na quarta-feira), segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

Os mais recentes dados da pandemia no continente indicam que o número de infectados passou, em um dia, de 203.880 para 209.438.

A região do continente mais afetada pelo novo coronavírus continua a ser o Norte de África, com 2.400 mortos em 59.903 casos.

O Egito é o país com mais mortos (1.342) em 38.284 infecções, seguido pela África do Sul, país com maior número de casos no continente: 55.421 infectados e 1.210 mortos.

05:30 – EUA superam 2 milhões de casos

Os Estados Unidos ultrapassaram a marca de dois milhões de infectados pelo novo coronavírus, segundo contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins divulgada na noite desta quarta-feira (10/06). O país é, de longe, o com mais casos de covid-19 no mundo.

O país continua a contabilizar cerca de 20 mil novos casos diariamente. Desde que a pandemia começou, os EUA registraram cerca de 113 mil mortes. Cerca de 520 mil pessoas foram declaradas curadas.

Com meio milhão de testes realizados por dia, os EUA são neste momento o país com maior triagem per capita.

O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde (IHME) da Universidade de Washington calcula que, no início de agosto, os EUA possam registrar mais de 145 mil mortes.

A pandemia já provocou mais de 413 mil mortes e infectou quase 7,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência de notícias francesa AFP.

