EUA rompem laços com OMS por "má gestão" da pandemia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (29/05) que seu governo decidiu romper os laços do país com a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Ele justificou a decisão ao afirmar que a entidade fracassou ao lidar com a pandemia de covid-19 e se baseou demasiadamente em informações fornecidas pela Chína, país de onde surgiu o novo coronavírus.

"Uma vez que eles fracassaram em fazer as reformas pedidas e imensamente necessárias, estamos encerrando hoje as nossas relações com a Organização Mundial da Saúde", afirmou Trump em pronunciamento à imprensa na Casa Branca, no qual ele não aceitou perguntas dos os jornalistas.

No dia 14 de abril, Trump havia ordenado a suspensão temporária do financiamento de seu país à OMS, da qual os EUA eram os maiores doadores, e criticou o que chamou de "má gestão e acobertamento da propagação do coronavírus".

Na semana passada, Trump deu prazo de 30 dias para a OMS avançar uma série de reformas, que não foram especificadas publicamente, e advertiu que se isso não ocorresse ele iria cortar permanentemente as contribuições financeiras e desligar seu país da instituição.

Trump, porém, não esperou muito tempo para adotar essas decisões, afirmando nesta sexta-feira que a OMS se recusou a aceitar as reformas pedidas por Washington.

O anúncio significa a suspensão permanente da contribuição americana para a organização, cujo valor estimado é de e entre 400 e 500 milhões de dólares por ano, o que equivale aproximadamente 15% do orçamento total da organização.

"A China tem controle total sobre a OMS, apesar de pagar apenas 40 milhões de dólares por ano, enquanto os EUA pagam aproximadamente 450 milhões", afirmou Trump,

Diante da perspectiva de perder seu maior contribuinte, a OMS inaugurou nesta semana uma fundação de gestão independente através da qual poderá receber doações de pessoas físicas, empresas ou outras fontes.

A pandemia de covid-19 já fez mais de 101 mil vítimas nos EUA, com 1,7 milhão de casos confirmados.

