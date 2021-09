EUA planejam expulsões em massa de migrantes acampados sob ponte

O governo dos Estados Unidos planeja enviar aviões cheios de migrantes ao Haiti a partir deste domingo (19/09), em resposta ao grande fluxo de pessoas – a maioria haitianas – que cruzaram a fronteira americana a partir do México e estão acampadas sob uma ponte no Texas.

A administração do presidente Joe Biden, que suspendeu as deportações para o Haiti em julho, devido à crise política provocada pelo assassinato do então presidente haitiano Jovenel Moïse, deverá anunciar a nova estratégia ainda neste sábado, afirmou o jornal The Washington Post.

Autoridades americanas com conhecimento dos planos disseram ao jornal que o Departamento de Segurança Interna dos EUA pretende organizar até oito voos diários com destino ao Haiti.

Por sua vez, uma fonte disse à agência de notícias AP que a capacidade operacional e a boa vontade do governo haitiano determinariam o número de voos diários, mas que um "bom progresso" estava sendo feito. Outra autoridade afirmou à mesma agência que esperava no máximo dois voos por dia e que todos os migrantes seriam testados para a covid-19 antes de embarcar.

Milhares de migrantes – autoridades falam em quase 14 mil – se aglomeram num acampamento improvisado embaixo de uma ponte internacional que liga as cidades de Del Rio, no estado americano do Texas, e Ciudad Acuña, no México, em condições precárias, ameaçando criar uma nova crise humanitária.

Os migrantes têm atravessado a fronteira para os Estados Unidos desde terça-feira, sobrecarregando os guardas fronteiriços, que criaram o acampamento sob a ponte internacional de Del Rio para alocar essas pessoas enquanto processam seus pedidos de refúgio.

Em meio ao fluxo, autoridades americanas fecharam na sexta-feira o tráfego para veículos e pedestres em ambas as direções da ponte, a única passagem fronteiriça em Del Rio.

Migrantes usam barragem para atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos

Situação caótica

Lewis Owens, juiz do condado de Val Verde, que inclui Del Rio, afirmou que a grande maioria dos migrantes acampados sob a ponte são haitianos, e algumas famílias já estão ali há seis dias. Pilhas de lixo atingem mais de três metros de largura, e pelo menos duas mulheres deram à luz, incluindo uma que testou positivo para a covid-19 após ser levada para um hospital, disse o juiz.

O xerife do condado, Frank Joe Martinez, estima que cerca de 13.700 pessoas estejam aglomeradas no acampamento improvisado na fronteira, um número que ainda pode aumentar: segundo ele, mais haitianos estão viajando pelo México de ônibus em direção ao Texas.

Em comunicado, a Patrulha de Fronteiras afirmou que enviará mais oficiais para enfrentar a situação de forma "segura, humana e ordeira".

Ainda segundo o órgão, os migrantes foram colocados à sombra da ponte "para prevenir doenças relacionadas com o calor". Água potável, toalhas e instalações sanitárias portáteis foram postos à sua disposição, garante a nota.

Uma vez detidos, "a grande maioria dos adultos que vieram sozinhos e muitas famílias serão mandados de volta, devido a uma regra sanitária" adotada no início da pandemia de covid-19 para reduzir a propagação do vírus, conclui o comunicado.

Fluxo migratório histórico

Os EUA têm registrado fluxos migratórios históricos na fronteira com o México. Mais de 200 mil migrantes chegaram ali em agosto, segundo os mais recentes dados oficiais, o que eleva para mais de 1,5 milhão o número de chegadas ilegais num ano, o mais alto das últimas duas décadas.

A oposição republicana acusa há meses o presidente Biden de ter provocado uma "crise migratória", ao aliviar as duras medidas anti-imigração de seu antecessor, Donald Trump. Na quinta-feira, o senador republicano Ted Cruz foi a Del Rio denunciar "um desastre causado por Biden".

