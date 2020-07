EUA ordenam fechamento de consulado chinês, e Pequim ameaça retaliar

O Departamento de Estado dos Estados Unidos confirmou nesta quarta-feira (22/07) que ordenou o fechamento do consulado chinês de Houston, no Texas, uma decisão que foi fortemente criticada pelo governo da China.

A ordem de Washington foi dada em meio a tensões políticas e econômicas que se arrastam há alguns meses entre as duas maiores potências econômicas do planeta. O governo da China ameaçou retaliar.

Segundo o Departamento de Estado, o fechamento do consulado da China em Houston visa proteger a propriedade intelectual americana e a informação privada dos cidadãos locais. Mas o governo americano não esclareceu por que agiu contra a unidade em Houston.

"Os diplomatas devem respeitar as leis e as normas do Estado receptor e têm o dever de não interferir nos assuntos internos desse Estado", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus, em entrevista à emissora americana CNBC.

O Departamento de Estado garantiu ainda que os EUA não tolerariam violações da China à soberania americana, além da intimidação da população. "Do mesmo modo, que não toleramos as práticas comerciais injustas desse país, o roubo de empregos americanos e outros comportamentos atrozes", apontou Ortagus.

Um funcionário do governo americano afirmou ainda que o consulado dos EUA em Wuhan, que foi fechado no fim de janeiro, não será reaberto.

A imprensa de Houston noticiou que os bombeiros foram ao prédio do consulado na noite desta terça-feira porque havia relatos de fogo no local. Testemunhas relataram que pessoas dentro do consulado estavam queimado papel no que pareciam ser latas de lixo, segundo o jornal Houston Chronicle. Os bombeiros, porém, não puderam entrar no prédio.

Carro dos bombeiros em frente ao consulado chinês de Houston, na noite de terça-feira

O governo da China havia divulgado nesta terça-feira que os Estados Unidos exigiram o fechamento imediato do consulado em Houston, medida que foi classificada de "uma escalada sem precedentes nas recentes ações contra a China".

O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do país asiático, Wang Wenbin, disse que o pedido americano foi de fechamento imediato da instalação, a partir de sexta-feira.

"Uma violação das normas internacionais e dos acordos consulares entre os dois países, assim como uma tentativa de enfraquecer as relações bilaterais", disse o funcionário da chancelaria.

Segundo Wenbin, a decisão representa um aumento na escalada de medidas que os Estados Unidos adotam contra a China. "Pedimos que se retratem dessa decisão equivocada, ou do contrário, a China fará represálias legítimas e necessárias", concluiu.

Além da embaixada em Pequim, os EUA têm consulados em Xangai, Guangzhou, Chengdu e Shenyang.

