Homem encontra mandíbula de mastodonte no quintal de casa

Morador cuidava do jardim quando viu dois dentes gigantes. Ossada é a mais completa identificada no estado de Nova York na última década.

Uma mandíbula de um mastodonte foi encontrada por acaso no quintal de uma residência no estado americano de Nova York, informou o Museu do Estado de Nova York nesta quarta-feira (19/12).

A ossada foi identificada em setembro por um morador de Scotchtown, um pequeno município localizado a 112 quilômetros da cidade de Nova York.

Segundo representantes do museu, esta é a primeira mandíbula completa do animal encontrada em Nova York em 11 anos, estado que já contabiliza 150 descobertas do tipo.

Os mastodontes são parentes distantes dos mamutes e dos elefantes, e viveram durante diferentes períodos glaciais. Eles foram extintos há 13 mil anos.

Robert Feranec, diretor de pesquisa e coleções do museu e curador de animais da Idade do Gelo, afirmou que o proprietário do imóvel viu os dois dentes gigantes enquanto cuidava do jardim de sua casa. Inicialmente, pensou que os objetos eram bolas de beisebol, mas, ao pegá-los, percebeu que eram fósseis, explicou Feranec.

Mandíbula completa de mastodonte adulto

Até o momento, a escavação realizada pela equipe do museu e da Universidade Estadual de Nova York resultou na descoberta de uma mandíbula completa e bem preservada de um mastodonte adulto, além de um pedaço de osso do dedo do pé e um fragmento de costela.

Ao menos 150 ossadas de mastodonte já foram encontradas até agora no estado de Nova York Foto: New York State Museum via AP/picture alliance

"Ao contrário de outros achados, os fragmentos adicionais de dedos e costelas oferecem um contexto valioso e abrem a possibilidade para novas pesquisas", declarou Cory Harris, diretor do departamento de ciências do comportamento da Universidade do Estado de Nova York em Orange County. "Também esperamos explorar mais a fundo a área ao redor para verificar se há outros ossos preservados", acrescentou.

Para Feranec, a descoberta é "uma oportunidade única de estudar a ecologia dessa magnífica espécie, o que vai aprimorar nossa compreensão dos ecossistemas da Idade do Gelo na região".

Idade do gelo

A Idade do Gelo designa um longo período geológico do planeta, quando as temperaturas caíram a níveis extremos. Os fósseis ainda serão analisados para determinar a idade, dieta e habitat do mastodonte durante sua vida, datando com maior precisão em qual período glacial ele viveu.

Os mastodontes habitavam a terra ao menos desde o período Mioceno, que vai de 23 milhões a 2,6 milhões de anos atrás.

A ossada será exposta ao público em 2025.

gq/ra (DW, AP, ots)