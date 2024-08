EUA e Rússia fazem troca histórica de prisioneiros

Na maior troca desde a Guerra Fria, jornalista do Wall Street Journal, alemão condenado à morte em Belarus e russo sentenciado por assassinato de checheno em Berlim estão entre os beneficiados pelo acordo.

O jornalista americano Evan Gershkovich e o ex-membro da Marinha americana Paul Whelan foram soltos de prisões na Rússia nesta quinta-feira (01/08), como parte de um amplo acordo entre Rússia e Estados Unidos que resultou na troca de 24 prisioneiros.

A troca, uma das maiores entre a Rússia e países do Ocidente desde a Guerra Fria, envolveu Estados Unidos, Alemanha, Polônia, Eslovênia, Noruega, Belarus e Rússia.

A informação foi anunciada pelo governo da Turquia e veiculada por diversas emissoras americanas.

Repórter do jornal americano Wall Street Journal, Gershkovich, 32, foi detido durante uma viagem a trabalho em março de 2023 na cidade de Ecaterimburgo, na Rússia. Ele foi condenado em julho por espionagem em um julgamento apressado e denunciado pelos EUA e pelo Wall Street Journal como farsa.

Já Whelan, 54, foi preso em 2018 em Moscou. Ele, que na época fazia a segurança de uma empresa americana de peças automotoras, sempre alegou que as evidências contra ele eram falsificadas e que havia viajado para comparecer a um casamento.

A lista de libertados inclui ainda o dissidente Vladimir Kara-Murza, 42, cidadão de dupla nacionalidade russa e britânica, o alemão Rico K., que havia sido preso em Belarus e sentenciado à morte por "terrorismo", e a jornalista Alsu Kurmasheva, da Radio Free Europe, condenada em julho após ser acusada pelo Kremlin de espalhar informações supostamente falsas sobre o Exército russo.

Prisões de cidadãos americanos pela Rússia têm aumentado nos últimos anos e são vistas por Washington como uma tentativa do Kremlin de negociar a soltura de cidadãos russos condenados no exterior.

"Isso é um alívio para aqueles que estão orando por esse dia há muito tempo", disse o presidente dos EUA, Joe Biden, sobre a libertação de Kurmasheva, Gershkovich e Whelan, ao lado de parentes da primeira. "Eles estão a caminho de casa para ver suas famílias."

A ONG Repórteres Sem Fronteiras disse estar "imensamente aliviada" com a soltura do jornalista Gershkovich. "A política contínua do governo russo de fazer reféns é ultrajante. Jornalistas não são espiões e nunca devem ser visados para fins políticos", afirmou.

Gershkovich e Whelan, os americanos que estavam detidos na Rússia Foto: AP/picture alliance

Acordo dependeu de concessões significativas de outros países

O acordo é o mais recente de uma série de trocas de prisioneiros negociadas entre a Rússia e os EUA nos últimos dois anos, mas o primeiro a exigir concessões significativas de outros países.

Entre os libertados pelo lado russo estão jornalistas como o próprio Gershkovich, dissidentes e outros ocidentais condenados em processos cuja lisura é alvo de questionamentos. Em troca, a Rússia assegurou a liberdade de cidadãos condenados por crimes graves no Ocidente.

Um deles é Vadim Krasikov, um russo que cumpre pena na Alemanha pelo assassinato, em plena luz do dia, de um ex-combatente rebelde checheno em 2019.

Em entrevista ao jornalista americano Tucker Carlson em fevereiro deste ano, o presidente russo Vladimir Putin já havia sinalizado interesse em obter a libertação de Krasikov. "Há uma pessoa servindo uma sentença em um [país] aliado dos EUA. Aquela pessoa, por sentimentos patrióticos, eliminou um bandido em uma capital europeia", disse, sem citar Krasikov pelo nome.

Indagado depois sobre se Krasikov seria um agente do FSB, o serviço secreto russo, o porta-voz de Putin, Dmitri Peskov, disse: "Vou deixar essa pergunta sem resposta."

Troca de presos foi intermediada pela Turquia, onde avião russo pousou mais cedo Foto: Tunahan Turhan/REUTERS

Em dezembro de 2022, a Rússia já havia conseguido a soltura do traficante de armas Viktor Bout em troca da libertação da atleta americana de basquete Brittney Griner, condenada na Rússia por porte de drogas, depois de cartuchos de vaporizador contendo óleo de haxixe terem sido encontrados na bagagem dela.

Maior troca de prisioneiros desde a Guerra Fria

Essa é a maior troca de prisioneiros entre a Rússia e o Ocidente desde a Guerra Fria.

Em 2010, os dois lados trocaram 14 supostos espiões – entre eles estavam o agente duplo Sergei Skripal, que estava preso na Rússia e foi enviado ao Reino Unido, e a agente russa Anna Chapman, que estava presa nos EUA e foi enviada à Rússia.

Antes disso, grandes trocas de prisioneiros entre os dois lados envolvendo mais de uma dezena de pessoas só haviam sido realizadas durante a Guerra Fria, em 1985 e 1986.

Secretário-geral interino da Anistia Internacional na Alemanha, Christian Mihr comemorou a libertação de presos injustamente na Rússia, mas ponderou que "um assassino e outros criminosos condenados em julgamentos justos agora saem livres em troca de pessoas que apenas usaram do seu direito à liberdade de expressão".

Segundo Mihr, "a troca de prisioneiros é um passo em direção à expansão da impunidade", já que o governo russo pode se sentir encorajado a continuar fazendo presos políticos e a violar direitos humanos sem precisar temer quaisquer consequências.

ra (AFP, AP, Reuters)